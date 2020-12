Da u Barceloni nešto ne štima, vidi se iz aviona. Nakon 11 kola Messi i društvo su na osmom mjestu, ispred njih su klubovi kao Cadiz, Granada, Sevilla, Villarreal... Atletico Madrid, primjerice, s istim brojem utakmica, bježi im čak devet bodova. A kad je tako, onda vam ne trebaju igrači Levantea da znate da nešto nije u redu. No, bila je Barca već u krizi no nikad se, a to je ono što su igrači Levantea otkrili, reflektiralo tako da za vrijeme utakmice uopće ne razgovaraju.

- Svih 90 minuta nisu uopće komunicirali, čak ni jednostavne stvari kao "pazi, leđa", "dodaj"... Nešto su mrmljali prilikom izvođenja slobodnjaka, nešto sitno i to je bilo sve. Sto posto nešto nije u redu - otkrili su igrači Levantea.

Naravno, u takvim situacijama, a to se zove krizna komunikacija, trener mora vaditi kestene iz vatre. U ovom slučaju to je bio Ronald Koeman.

- Atmosfera u momčadi je dobra, na treninzima ne vidim nikakav problem među igračima. Igrači su bili na Božićnom partiju, popili su nekoliko pića - objasnio je Koeman.

E, sad, u ovom slučaju, kao i Španjolci, možete vjerovati u jednu ili drugu tvrdnju. No, nije to sve. Igrači Levantea su nakon utakmice u tunelu čestitali igračima Barce na pobjedi.

- U tunelu je bila mrtva tišina! Niste mogli čuti niti jednu riječ, niti jedan uzvik zbog pobjede, ništa. Kao da im je žao što su pobjedili, u toj momčadi definitivno nešto ne valja - kažu igrači momčadi iz Valencije.

Sve se ovo događa uoči velikog španjolskog derbija, u kojem će Barcelona na svom terenu dočekati prvoplasirani Real Sociedad. Baski igraju sjajno, dugo su već na okupu i bit će ovo jako zanimljiv susret. Koeficijent od 1.60 sugerira da je Barcelona veliki favorit, no uz ovakvu atmosferu ne bismo se baš okladili.

- Ovo je jako važna utakmica za nas jer smo u prvenstvu startali grozno - kaže Koeman.

Jedan od onih nezadovoljnih je definitvno Miralem Pjanić, koji protiv Levantea uopće nije ulazio u igru.

- Razgovarao sam s njim i objasnio mu koje stvari treba popraviti. Znam da je nezadovoljan, ali ne bi bilo normalno da je sretan jer ne igra - kaže Koeman.

U momčadi Barcelone nema ni približne kemije kao prije nekoliko godina, kad su igrači disali kao jedno. Danas, to je neka druga priča, Messi je nezadovoljan jer ga nisu pustili da ode, a otišao mu je najbolji prijatelj Luis Suarez, Pjanić je ljutit kao ris jer ne igra, Griezmannu se ne sviđa jer nije glavni igrač, kao što je bio u Atleticu, a ionako je, kažu, pun mušica, Coutinho je, kažu nostalgičan...