Plaču s kopom i Kloppom: Tko se na ovo ne naježi, nije čovjek

U životu postoje trenuci kojih se sjećate zauvijek. Eh takva je bila noć na Anfieldu. Prožeta emocijama i srećom nakon povijesnog preokreta koji se događa jednom u životu. Ili dva puta, ako ste Liverpool.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka igrači Liverpoola su poletjeli jedan drugome u zagrljaj, potekle su i suze niz obraze, a Anfieldom je zaorila legendarna 'You'ill never walk alone'.

I da. Nikad nećeš hodati sam, a to su i ovaj put dokazali navijači Redsa. Iako su njihovi ljubimci izgubili 3-0 u prvoj utakmici, popunili su Anfield do posljednjeg mjesta i navijali iz sveg glasa do posljednje minute.

Igrači Liverpoola predvođeni herojima Wijnaldumom i Origijem zagrljeni su stigli pred navijači i svi su zajedno zapjevali pjesmu koja budi toliko emocija, koja odmah diže brojne uspomene koje se vežu uz ovaj klub.

James Milner neutješno je plakao i smijao se u isto vrijeme, dok su njegovi suigrači i dalje u nevjerici pogledavali jedan u drugoga ne vjerujući što se upravo dogodilo.

Video koji budi emocije i od kojeg se ekspresno naježite i ako niste navijač Liverpoola, možete pogledati OVDJE.

Naravno, svima je odmah kroz glavu prošlo ono istanbulsko čudo i 2005. godine kada je Liverpool također preokrenuo 0-3 i osvojio Ligu prvaka. Čuda se događaju barem jednom u životu, ali ako ste Liverpool, onda dvaput....