Igrači Nigerije prijete štrajkom uoči Alžira. Problem su bonusi

Piše HINA,
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Igrači su nezadovoljni neriješenim pitanjima vezanim uz neisplaćene bonuse. Tamošnji mediji navode kako igrači i stručni stožer još uvijek nisu dobili obećane premije za pobjede na Afričkom kupu nacije

Nigerijski nogometaši prijete štrajkom uoči susreta s Alžirom u četvrtfinalu afričkog Kup nacija. Navodno su igrači nezadovoljni neriješenim pitanjima vezanim uz neisplaćene bonuse. Tamošnji mediji navode kako igrači i stručni stožer još uvijek nisu dobili obećane premije za pobjede protiv Tanzanije, Tunisa, Ugande i Mozambika.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Nigeria v Mozambique
"Momčad ostaje fokusirana, ali neće trenirati niti putovati u Marakeš u četvrtak ako se ovo ne riješi," prenose mediji.

"Super orlovi" su do sada najviše pokazali na afričkom prvenstvu. Do četvrtfinala su stigli sa četiri pobjede uz 12-4 razliku pogodaka. U četvrtfinalu ih čeka Alžir, a susret je na rasporedu 10. siječnja u Marakešu.

Nigerijski nogometni savez (NFF) pregovara s igračima kako bi spor što prije bio riješen, ali detalji pregovora još uvijek nisu poznati. Navodno izbornik Eric Chelle i kapetan Wilfred Ndidi pokušavaju smiriti situaciju uoči četvrtfinalnog ogleda. Ovo nije prvi put da se Nigerijci suočavaju s problemima oko bonusa.

Slična situcija se dogodila i u studenom tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, kada su igrači prije utakmice play-offa protiv Gabona privremeno bojkotirali sve aktivnosti. Nigerija je pobijedila Gabon, ali je u finalu dodatnih kvalifikacija izgubila od DR Konga ostavši bez plasmana na SP. Nigerija ima tri naslova s afričkog Kupa nacija, a posljednji naslov osvojila je 2013.

