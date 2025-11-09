Obavijesti

DINAMOVA KRIZA

Igrači održali krizni sastanak! Evo što se događalo na Drosini

Piše Hrvoje Tironi,
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Zvonimir Boban današnju je utakmicu pratio i društvu Velimira Zajeca i tri člana Nadzornog odbora (Omazić, Hržić, Pavličić-Bekić), na tribinama Alda Drosine djelovao je vrlo ljutito, ali i prilično razočarano

Dinamo je upisao još jedan poraz, već četvrti u zadnjih sedam utakmica. Rezultati nisu na razini, već bi sljedećih dana moglo doći do nekih promjena u Maksimirskoj 128. Ali, Kovačević je još uvijek tu, još uvijek trener 'modrih', iako ta njegova avantura na klupi najvećeg hrvatskog kluba ne ide u dobrom smjeru.

Zvonimir Boban današnju je utakmicu pratio i društvu Velimira Zajeca i tri člana Nadzornog odbora (Omazić, Hržić, Pavličić-Bekić), na tribinama Alda Drosine djelovao je vrlo ljutito, ali i prilično razočarano. Što ne čudi, Boban je u ovaj kadar uložio 18 milijuna eura, a momčad mu prečesto djeluje poput nekakvih amatera.

Situacija nije dobra, Boban je ljutit napustio Pulu. Dok je predsjednik kluba brzo otišao prema Zagrebu, igrači su već na samom stadionu održali krizni sastanak. Dinamova se ekspedicija tek oko 19.50 pokupila sa stadiona, na Aldu Drosini su ostali više od dva sata nakon utakmice. Dečki su se zatvorili, rekli si vjerojatno u lice što su htjeli i željeli, pa pognutih glava ušli u autobus. Očevici, točnije zaštitari, su nam poručili kako su se iz Dinamove svlačionice čuli i povišeni tonovi...

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

U kuloarima blizu kluba već su krenule priče oko potencijalnim nasljednicima Marija Kovačevića, u eter su po raznim medijima odmah puštena razna imena (Kek, Leko, Zekić, Bišćan..., negdje se kao privremeno rješenje spominje i Capellas), ali službenih informacija još nema. Nitko se u Maksimiru ne oglašava, samo nam je sportski direktor Dario Dabac dva sata nakon utakmice u Puli na pitanje ima li kakvih vijesti ili promjena kratko dobacio:

- Nema ništa.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kovačević je još taj, ali bez neograničenog povjerenja Bobana kao do sada. Uostalom, kad se nekom treneru međusobno svađaju igrači usred utakmice, kad se u momčadi ne osjeti zajedništvo i kad svi dišu jedni za druge, znači da nešto ne valja.

Trener Dinama trebao bi se normalno pojaviti u Maksimiru, tamo voditi i sljedeći trening, ali Boban i društvo već polako traže i razmišljaju o Kovačevićevom nasljedniku. Boban je očito već priznao i samom sebi kako pokušaj s aktualnim trenerom nije najbolje prošao, pa šef kluba sad neće donositi ishitrene odluke, brzati sa zaključcima preko noći. Ali da je u Maksimiru sve mirno, nije ni blizu...

