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'HAT-TRICK' NAGRADA

Igrači Premier lige proglasili su kapetana Uniteda najboljim za prošlu sezonu: 'Ovo je posebno'

Piše HINA,
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Igrači Premier lige proglasili su kapetana Uniteda najboljim za prošlu sezonu: 'Ovo je posebno'
Foto: David Klein/REUTERS
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Bruno Fernandes pokorio Englesku: srušio rekord s 21 asistencijom i odnio PFA nagradu! U ženskoj konkurenciji Khadija Shaw opet je kraljica

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Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je najboljim igračem godine u Engleskoj u sezoni 2025./26. u izboru suigrača i protivnika iz Udruge profesionalnih nogometaša (PFA), dok je u ženskoj konkurenciji titule najbolje nogometašice, drugi put zaredom, osvojila Khadija Shaw iz Manchester Cityja.

Portugalski reprezentativac je u sezoni 2025./26. upisao 21 asistenciju, čime je srušio dugogodišnji rekord Premier lige za jednu sezonu i nadmašio Thierryja Henryja i Kevina De Bruynea. Ovim priznanjem Fernandes je postao prvi igrač Manchester Uniteda nakon Waynea Rooneyja (2010.) kojeg su njegovi kolege izabrali za najboljeg. Također je zabio devet golova za United koji je sezonu završio na trećem mjestu i tako osigura povratak momčadi u Ligu prvaka.

Premier League - Hull City v Manchester United
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Ovo nije jedina nagrada koju je ove sezone osvojio ovaj Portugalac. U svibnju je 31-godišnji Fernandes primio i nagradu Udruge nogometnih novinara (FWA) za nogometaša godine, a Premier liga ga je proglasila najboljim igračem sezone u Premier ligi. Osim toga osvojio je i klupsku nagradu za najboljeg igrača Manchester Uniteda.

"Ovo je, naravno, trenutak na koji sam vrlo ponosan. Riječ je o ljudima s kojima se susrećete na terenu; vjerojatno nije lako glasati za nekoga protiv koga igrate, stoga je ovo uistinu poseban trenutak", rekao je Fernandes. 

Shaw je nagradu zaslužila postigavši ​​21 pogodak, čime je osigurala svoju treću uzastopnu "Zlatnu kopačku" i pomogla Cityju da osvoji svoj prvi naslov prvaka u Ženskoj superligi nakon deset godina.

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