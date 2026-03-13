Igrači Strasbourga su se žestoko posvađali u Rijeci nakon susreta

Strasbourg je pobijedio Rijeku 2-1 u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, ali nije bio ni malo uvjerljiv kao što se to očekivalo na papiru. Rano je došao u vodstvo golom Panichellija nakon malo više od dvije minute igre, a u 72. zabio je Godo za 2-0. Rijeka se nije predavala te je Ante Majstorović smanjio na 2-1 i unio nemir u francusku momčad. To je pokazal i situacija nakon utakmice.

Naime, kada je sudac svirao kraj, došlo je do sukoba igrača Strasbourga. Glavni akteri bili su veznjaci Valentin Barco i Samir El Mourabe. Argentinac Barco uzrujano je prišao svom suigraču i krenula je žestoka rasprava te je Barco počeo rukama odgurivati Marokanca. Brzo su uskočili suigrači koji su ih razdvojili i spriječili eskalaciju. Trener francuske momčadi pokušao je smiriti situaciju na konferenciji za medije.

- Trebaju nam igrači s vatrom. Smireni, ali i vatreni ponekad - rekao je, ali nije odao detalje žustre rasprave.

I strijelac Godo na sličan je način smirivao tenzije.

- Želimo pobijediti u svakoj utakmici... Ali mi smo obitelj, a Barco i Samir pokazali su veliko razumijevanje na terenu od početka sezone. Već smo usredotočeni na nedjeljnu utakmicu - rekao je.