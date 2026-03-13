Obavijesti

Sport

Komentari 0
SNIMILE KAMERE

Igrači Strasbourga su se žestoko posvađali u Rijeci nakon susreta

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Igrači Strasbourga su se žestoko posvađali u Rijeci nakon susreta
Foto: Screenshot/Arenasport

Strasbourg jedva pobijedio Rijeku 2-1! Sukob igrača nakon utakmice, Barco odgurnuo El Mourabeta! Trener i suigrači smiruju tenzije, ali očito je ušao nemir u igrače Strasbourga

Strasbourg je pobijedio Rijeku 2-1 u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, ali nije bio ni malo uvjerljiv kao što se to očekivalo na papiru. Rano je došao u vodstvo golom Panichellija nakon malo više od dvije minute igre, a u 72. zabio je Godo za 2-0. Rijeka se nije predavala te je Ante Majstorović smanjio na 2-1 i unio nemir u francusku momčad. To je pokazal i situacija nakon utakmice.

Naime, kada je sudac svirao kraj, došlo je do sukoba igrača Strasbourga. Glavni akteri bili su veznjaci Valentin Barco i Samir El Mourabe. Argentinac Barco uzrujano je prišao svom suigraču i krenula je žestoka rasprava te je Barco počeo rukama odgurivati Marokanca. Brzo su uskočili suigrači koji su ih razdvojili i spriječili eskalaciju. Trener francuske momčadi pokušao je smiriti situaciju na konferenciji za medije. 

- Trebaju nam igrači s vatrom. Smireni, ali i vatreni ponekad - rekao je, ali nije odao detalje žustre rasprave.

I strijelac Godo na sličan je način smirivao tenzije.

- Želimo pobijediti u svakoj utakmici... Ali mi smo obitelj, a Barco i Samir pokazali su veliko razumijevanje na terenu od početka sezone. Već smo usredotočeni na nedjeljnu utakmicu - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su
VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...
SJAJNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...

Rijeka je imala čak 19 udaraca, devet kornera, četiri velike prilike, ali nedostajalo je koncentracije i preciznosti u završnici. Uzvrat je za tjedan dana u Francuskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026