Dva naslova, osam poraza, bez pojačanja: Ja se neću mijenjati

Robert Lewandowski i cijela momčad Bayerna bili su u suzama, a Niko Kovač i Ante Rebić su na drugoj strani slavili osvajanje Kupa. Bio je to trenutak kada su Bavarci shvatili da su pogodili s novim vođom jer su samo nekoliko tjedana ranije objavili kako će Kovač biti njihov novi trener. Bio je to njegov sjajni oproštaj od Eintrachta i Frankfurta, jer je ipak velika ljubav presudila, a to je Bayern u kojem je proveo dio igračke karijere.

Godinu i pol dana kasnije, ta ljubav je uvenula. Bayern München je dao otkaz Niki Kovaču nakon niza loših rezultata, a presudio je teški poraz od Eintrachta u subotu. Bavarci su primili pet komada, što je najteži poraz kluba još od svibnja 2012. kada im je Borussia također utrpala petardu. Iako je igrao za klub, iako je prošle sezone osvojio Kup i prvenstvo, taj poraz je opasno udario na ego bavarskih čelnika koji su prespavali noć i odlučili Niku maknuti s klupe.

Na meti kritika od samog početka

Drame, ogovaranja i drame. Kako drugačije opisati eru Nike Kovača u Bayernu. Njegov dolazak iznenadio je neke Bayernove 'stručnjake' koji su smatrali da on nije trener za njemačkog velikana i tu je otpočetka bilo jasno da će se hrvatski trener boriti s nekim unutarnjim strujama i vjetrenjačama koje kruže oko kluba.

Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL

Očekivanja su bila prevelika, a ulaganja mizerna. Niko je dobio dosta staru momčad bez nekih pojačanja, a u takvoj situaciji ne bi se snašli ni puno bolji treneri, a kamoli još uz sav taj pritisak kojeg donosi pozicija trenera u Bayernu.

Na krilima su igrali Ribery, Robben i Coman koji su više proveli po bolnicama nego na travnjaku i već je tu morao kemijati. Od pojačanja mu je Salihamidžić doveo samo Alphonsa Daviesa i Goretzku, a s posudbe su se vratili Gnabry i Sanches. Očekivanja? Niko, osvoji nam s tim kadrom Bundesligu, Kup i probaj otići što dalje u Ligi prvaka.

Prva službena utakmica bila je u kolovozu 2018. kada je Bayern pobijedio Eintracht 5-0 i osvojio Superkup. Bavarski mediji bili su oduševljeni, puna usta su im bila Nike i time kako je klub pogodio što ga je doveo. No nitko nije ni sanjao da će samo dva mjeseca poslije biti na rubu otkaza. Naravno, i najmanji kiks u u ovako velikom klubu ti stavlja omču oko vrata.

Preživio prvu krizu, igrači se pobunili

Već u listopadu Bayern je pogodila prva veća kriza. Zaredali su četiri utakmice bez pobjede, a to je već bilo dovoljno da se stvori potres u klubu. Igrači su se tada navodno pobunili protiv Nike i njegovih metoda, a neki su bili nezadovoljni minutažom, ako naprimjer Kolumbijac James Rodriguez.

'Ovo mu nije Frankfurt', navodno je vikao James po svlačionici nakon poraza od Borussije Mönchengladbach početkom listopada prošle godine. No nije on bio jedini. Bild je tada pisao da su pobunu protiv njega pokrenuli i Hummels, Neuer, Wagner, Sule i Gnabry, a navodno ih je nerviralo i iritiralo to što su Hasan Salihamidžić, Robert i Niko Kovač pričali na hrvatskom.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Klub je tada, 17. listopada, sazvao izvanrednu pressicu i svi su očekivali Kovačevu smjenu, ali su oni podržali Niku u njegovom radu. To je razočaralo neke igrače koji su minirali hrvatskog trenera i kao da su samo čekali kada će otići, no to se nije dogodilo.

Thomas Muller je u to vrijeme bio ljubimac navijača i čovjek koji je igrao skoro svaku utakmicu od svog debija još 2010. godine, no nije se uklapao u Kovačeve planove. Navodno je njemački reprezentativac bio jedan od najglasnijih kritičara, a nije daleko bila ni njegova žena koja je jednom napala Niku jer njezin muž nije igrao.

- Trebalo je više od 70 minuta da shvati i da ga uvede - napisala je ljutita supruga Thomasa Mullera na Instagram priči. Ova kritika je očito išla Niku Kovača koji na fotografiji uvodi Bayernovog napadača u igru tek u 70. minuti.

Sjajan niz 'ušutkao' kritičare

Novi potres stigao je 25. studenog kada je Bayern vodio 3-1 protiv Fortune pa na kraju odigrao samo neriješeno, a tjedan dana prije toga Bavarci su izgubili od Borussije Dortmund 3-2. I tada su njemački mediji pisali o njegovom otkazu, no Hoeness je i tada stao uz hrvatskog trenera, iako su u nekim trenucima zaostajali i po deset bodova za rivalima iz Dortmunda. No tada je 'halabuka' napokon stala. Niko je stabilizirao momčad i Bayern je zabilježio osam pobjeda u devet utakmica. Najveći kritičari su se smirili, a ljudima su porasli i apetiti.

Stigla je i osmina finala Lige prvaka protiv Bayerna, ali svima je bilo jasno da su Redsi puno kvalitetniji i uigraniji. No 'legende' kluba su smatrale da Bayern mora proći bar u polufinale, bez obzira što je Kovač u to vrijeme imao istrošenu i dosta staru momčad. Mučio se i rotirao svako kolo, ali Liverpool je bio prejak. U prvoj utakmici bilo je 0-0, ali su onda aktualni osvajači Lige prvaka u uzvratu pobijedili 3-1.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Može se reći da je to čak i pomoglo Kovaču jer se mogao orijentirati samo na Bundesligu, jer to bi bio pravi potres neviđenih razmjera kada Bavarci ne bi osvojili nacionalno prvenstvo. Pobjeda od 5-0 nad Borussijom u velikom derbiju je ušutkala kritičare i svi su uživali u trenutku. Svi kao da su zaboravili sve drvlje i kamenje kroz koje je Niko morao prolaziti kao trener tako velikog kluba bogate povijesti.

Bundesliga, Kup i veliko slavlje

Na kraju su si skoro sve sami zakomplicirali nekim kiksevima, no u posljednjem kolu su sami odlučivali o svojoj sudbini. 'Nikin' Eintracht stigao je na krcatu Allianz Arenu gdje su navijači došli proslaviti novi naslov. Gosti iz Frankfurta su držali neriješeno sve do 53. minute, a u tim trenucima je Borussia vodila i bila je prva na tablici. No uslijedio je blitzkrieg i četiri komada za veliku proslavu novog naslova.

- Vjerujem kako ću i iduće sezone voditi Bayern. Uvjeren sam da ću nastaviti, imam informacije iz prve ruke, ne iz druge ruke. Nije bila laka sezona, mislim da smo to svi vidjeli. Imali smo devet bodova zaostatka, međutim ono što je momčad nakon svih kritika napravila pokazuje kvalitetu tih igrača - govorio je tada oduševljeni Kovač koji je ispunio svoj san i odveo Bayern do naslova.

Samo tjedan dana kasnije u riznicu je došao još jedan trofej nakon što su pobijedili Leipzig u finalu Kupa. Užasno teška sezona je završila uspješno i pripreme za novu su mogle početi. Klub mu je obećao nova pojačanja, a već su bili dogovoreni Pavard i Hernandez, no i dalje je nedostajao pravi kapitalac.

Foto: ANDREAS GEBERT

Nove kritike su stigle nakon poraza od Borussije u Superkupu, ali Niko je i tada nemoćno mahao rukama. Ribery i Robben su napustili klub i Bayern nije imao niti jednog kvalitetnog krilnog igrača, uzevši u obzir da je Coman bio stalno ozlijeđen. No krajem ljetnog prijelaznog roka napokon su se čelnici udostojili kvalitetno isprazniti kasu i na posudbe su dovedeni Coutinho i Ivan Perišić. To je zadovoljilo i hrvatskog trenera i igrače koji su danima prije očajavali kako im trebaju pojačanja.

No trebalo je to sve opet uigrati, a pogodite, kritičari su se opet pojavili. Njemački mediji su stalno prozivali Kovača jer ignorira Mullera, a onda je on sam sebe pokopao jednom izjavom.

- Ako budemo u manjku sa zdravim igračima, dobit će priliku - rekao je Niko, nakon čega su ga napali mnogi igrači. No ubrzo se ispričao.

Bayern je prije samo mjesec dana pobijedio Tottenham u Londonu 7-2 i svi su bili oduševljeni. Veličali su Niku i smatrali su da je on idealan trener.

Ispisivanje povijesti, a onda - otkaz

- Ispisali smo povijest! Pa to je nevjerojatno što smo mi danas ovdje doživjeli. Uživajmo zajedno u večeri, ne događa se često da se pobjeđuje 7-2 u Ligi prvaka, i to kod protivnika iz Premier lige na njegovu veličanstvenom stadionu. Velik stadion, velika utakmica, velik dan, povijesni za Bayern - govorio je predsjednik Bayerna Uli Hoeness.

No samo mjesec dana poslije Niko je bivši. Jako loša igra u posljednjim utakmicama i težak poraz od Eintrachta od 5-1 koštali su ga posla, a to je dao naznačiti i prije nekoliko dana kada je pričao o poštenju i iskrenosti.

- Neću mijenjati niti sebe, niti svoj karakter i osobu kakva sam ja. Možemo sada započeti raspravu o iskrenosti, ali je ona nešto što nije poželjno u ovom novom vremenu, mislim da možemo spakirati kofere i dovesti one podobnije. Ako se iskrenost ne cijeni, mislim da imate krivu osobu - govorio je.

Foto: Frank Hoermann/DPA/PIXSELL

To kao da je bila poruka navijačima i vodstvu Bayerna da on nije ničija igračka i da se neće mijenjati. I istina. Nije se mijenjao. Svih ovih godinu i pol slijedio je svoje stavove i ideale iako su ga baš svi obasipali kritikama. Borio se s raznim vjetrenjačama i ostao na nogama sve do danas. Petarda od Eintrachta ipak ga je bacila na koljena...

Kovač je na klupi Bayerna sjedio ukupno 65 puta. Bavarce je vodio do naslova njemačkog prvaka prošle sezone, do njemačkog kupa i superkupa, a od 65 utakmica pobijedio je u njih 45, 12 puta je remizirao i osam puta izgubio. Prosječno je po susretu osvajao 2,26 bodova.

Još uvijek se ne za tko će biti njegov nasljednik, no informacije u njemačkim tiskovinama govore da će novi trener klub preuzeti u srijedu. Do tada, na klupi će biti pomoćni trener Hans Flick.

Bayern ostavlja kao četvrtoplasiranu momčad Bundeslige s 18 bodova iza B. Mönchengladbach (22), B. Dortmund (19) i RB Leipziga (18). U godinu i pol osvojio je Kup i prvenstvo...