'Igrači su me poslije utakmice htjeli prevariti, ali nije prošlo'

Nenad Bjelica i ovoga je puta na press-konferenciji dočekan pljeskom, treneru Dinama aplaudirali su čak i češki novinari.

- Mislim da je naša pobjeda više nego zaslužena, od prve do zadnje minute smo imali koncentraciju. Bili smo jako agresivni, disciplinirani, a dečki su uživali u utakmici i ovoj atmosferi. Nije bilo jednostavno pronaći taj balans, ali vrhunski su odradili posao, zabili tri lijepa gola - izjavio je Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Imali smo još jako puno dobrih situacija iz kojih smo mogli zabiti još koji gol, a veseli me što suparnik nije imao nijednu ozbiljnu situaciju. A na ovom nivou ne dati ovakvom suparniku da stvori prigodu je znak kako smo odigrali gotovo perfektnu utakmicu. Čestike mojim igračima, svim navijačima, ma svima koji vole Dinamo. A sada idemo dalje.

Jeste li namjerno isprovocirali isključenje kako bi malo 'trgnuli' svoje igrače?

- Ne, nikako. To se radi kada momčad nije budna i koncentrirana, a mi smo to bili cijelo vrijeme. I nije bilo potrebe za time, a nisam niti ništa napravio. Samo sam htio dobaciti loptu svome igraču, suparnik ju je uzeo, pa sam instiktivno reagirao. Nisam ni prigovarao, baš ništa. Sudac je tako odlučio, ja to poštujem, generalno je odradio dobar posao.

Kako je poslije utakmice bilo u svlačionici?

- A možete misliti kako je bilo poslije utakmice u svlačionici, veliko slavlje. Htjeli su me dečki prevariti, pa dobiti sutra slobodan dan, ali nisam popustio. Samo smo jutarnji trening prebacili za kasnije. Nije ih trebalo posebno motivirati prije utakmice, niti ih nešto smirivati, imali smo taj dobar balans, bili potpuno fokusirani na utakmicu. Svi su se htjeli nametnuti ovaj tjedan, ateško mi je palo nekoga ostaviti izvan zapisnika. Od one utakmice u Plzenu smo psihološki radili, pripremali ovu utakmicu, htjeli da igrači uživaju u ovakvoj utakmici kakvu brojne generacije Dinama nisu imali priliku igrati.

Igra Brune Petkovića?

- Evo, on je u stanju odigrali najbolje i najgore, srećom danas je bio u najboljem izdanju. On je vrhunski dečko, pravi profesionalac, odličan nogometaš. Rekao sam još poslije gostujuće utakmice s Anderlechtom kako je on jedan od kandidata za reprezentaciju, pa su me mnogi dočekali s podsmijehom. A on to pokazuje iz dana u dan. Vjerujem da će uskoro dobiti priliku biti tamo gdje i pripada, ove igre ne mogu proći nezapaženo. Siguran sam kako Petković, u situaciji kada nemamo puno napadača, može biti od velike pomoći. Ja mu reprezentaciju želim od srca.

Koga želite u sutrašnjem ždrijebu? I kako vam je bilo gledati utakmicu s tribina?

- Nisam još pogledao tko je prošao, ali mi protiv svakoga imamo šanse. Vjerojatno su svi u odnosu na nas favoriti, ali ni oni ne prolaze uvijek. Možemo nastaviti ovu svoju pozitivnu priču. Isključenje? Ovo mi je 40. utakmica na klupi Dinama i prvo isključenje, u Italiji bi u toliko utakmica bio isključen pet-šest puta. Očito i ja napredujem.

Je li vam ovo najdraža pobjeda u trenerskoj karijeri?

- Je, najljepša i najdraža. Ali, ne želim se zaustaviti na ovome.

Bad Blue Boysi su u jednom dijelu utakmice izvijesili transparent 'Dolaziš samo na europske utakmice? Znaš li da u nedjelju igramo s Osijekom?'...

- Sjajan transparent, sjajan. Da, u nedjelju je Osijek, mi opet želimo pobjedu. Pozivam navijače da dođu na utakmicu, neće požaliti kao što nisu danas. Ovi dečki to zaslužuju. Vjerujem da će na tribinama biti bar deset tisuća ljudi, da će pozdraviti i popratiti ove igrače još jednom. Ajmo, svi na stadion - završio je Bjelica.