Igrači Uniteda, pogledajte u nebo: Liverpool prvak Europe

Derbi između Manchester Uniteda i Liverpoola jedan je od najvećih u svijetu obzirom na njihovo veliko rivalstvo, no navijači su posebna priča. To traje više od 100 godina, a prva utakmica je odigrana davne 1903. godine.

Kada je Manchester United u eri Alexa Fergusona osvajao Premier lige kao na traci, u Liverpoolu je vladala velika suša s trofejima, a na osvajanje domaćeg prvenstva čekaju već 27 godina. Navijači Uniteda likovali su, izrugivali svoje rivale iz Liverpoola i uživali u uspjehu. No situacija je danas bitno drugačija. United ne zna za veliki trofej od 2013. godine dok su Redsi prošle sezone osvojili Ligu prvaka i to žestoko proslavili.

Mega troll by @LFC fans! 😂@ManUtd fans WILL NOT be happy...#MUFC #LFC https://t.co/SCDCsYeyGT