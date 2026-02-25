Igrajte za trenera! Riječani u lovu na europsku povijest i novi Uefin bonus: 'Ratnici se ne boje'

Nakon jedne od najljepših godina u klupskoj nogometnoj povijesti, koju je zapečatila duplom krunom i europskim proljećem, Rijeka očekuje i novu najvažniju europsku utakmicu. Prilika za prolazak u nokaut fazi, ne računajući pretkola, ne pruža se svaki dan. Uostalom, nijedan hrvatski klub, izuzev Dinama, još od Hajduka u Kupu Uefe 1986. protiv Waregema nije pobijedio u nokaut fazi nekog eurokupa. Sve do riječkog trijumfa na Cipru prošli tjedan zahvaljujući peti Daniela Adu Adjeija (1-0).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+