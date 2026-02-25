Obavijesti

Igrajte za trenera! Riječani u lovu na europsku povijest i novi Uefin bonus: 'Ratnici se ne boje'

Piše Josip Tolić,
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - OMONIA, (ČETVRTAK, 18.45) Hrvatski prvak prvi put u povijesti može proći nokaut fazu Uefina natjecanja. Vodit će ga Sanchezov pomoćnik, a cijene ulaznica nisu baš primamljive

Nakon jedne od najljepših godina u klupskoj nogometnoj povijesti, koju je zapečatila duplom krunom i europskim proljećem, Rijeka očekuje i novu najvažniju europsku utakmicu. Prilika za prolazak u nokaut fazi, ne računajući pretkola, ne pruža se svaki dan. Uostalom, nijedan hrvatski klub, izuzev Dinama, još od Hajduka u Kupu Uefe 1986. protiv Waregema nije pobijedio u nokaut fazi nekog eurokupa. Sve do riječkog trijumfa na Cipru prošli tjedan zahvaljujući peti Daniela Adu Adjeija (1-0).

