U zadnja četiri prvenstvena kola Hajduk, Rijeka i Gorica ulaze s posve različitih pozicija, ali s istim ciljem - plasmanom u Europu. Bodovno gledano, Hajduk je u najnepovoljnijoj poziciji, zaostaje osam bodova za Goricom i četiri za Rijekom, s tim da ima lošiji međusobni omjer od Gorice, a bolji od Rijeke.

No, Hajduk ima i najlakši raspored: Gorica mu dolazi na Poljud, a u preostala tri susreta sastaje se s momčadima s dna ljestvice Varaždinom, Šibenikom i Lokomotivom.

Rijeku čeka okršaj s Dinamom, Slavenom Belupom i Varaždinom, dok Goricu čeka u zadnjem kolu na Rujevici. Iako ima najviše bodova, Gorica ima i najlošiji raspored, u zadnja četiri kola gostuje kod izravnih konkurenata Hajduka i Rijeke, a u goste joj stižu Dinamo i Osijek, koji se bore za vrh.

Uoči prve "kvalifikacijske utakmice", koju će Hajduk odigrati sutra u Varaždinu, na Poljudu su optimistični, vjeruju kako su u dobroj formi te kako će iz utakmice u utakmicu rasti pritisak na suparnike protivnike, koji će gubiti bodove i u međusobnom ogledu.

- Bit će teško, radi se o vrlo zahtjevnoj utakmici. Ne trebamo gledati rezultate koje postižu u posljednje vrijeme. Analizirali smo ih i vidjeli da je to borbena momčad koja dobro stoji na terenu, uravnotežena je i opasna kad joj ostaviš prostora. Tako da nas sutra očekuje dosta težak posao. Bit će vrlo zahtjevno jer mi imamo svoj cilj, oni pak svoj i bit će to vrlo otvorena utakmica - kazao je trener Hajduka Tramezzani i dodao:

- U odnosu na susret u Splitu, koji smo pobijedili 2-0, promijenili smo dosta toga u našoj igri. Moramo biti agresivni od prve minute, dobro ući u utakmicu i nametnuti svoj ritam. Mislim da nećemo imati prilike s loptom mnogo kružiti i imati veliki posjed, ali uvjeren sam da ćemo nastaviti s onim što je naša ideja u igri: pronaći prostore kroz koje ćemo napadati. U posljednjoj utakmici protiv Osijeka igrali su s trojicom u zadnjoj liniji, a uobičajeno igraju s četvoricom. Bez obzira na to kako će oni razmišljati o ovoj utakmici, ja uvijek svojim momcima kažem da mi znamo što moramo napraviti. Moramo biti spremni na svako iznenađenje.

- Nakon posljednjeg treninga vidjet ćemo kako se oporavljaju nakon utakmice protiv Dinama. Ako sve bude u redu, vjerujem da ćemo sutra vrlo malo mijenjati u odnosu na sastav u zadnjim utakmicama.

- Ako pričamo o normalnim okolnostima, nedostaje nam treninga i malo više vremena za bolje pripremiti detalje. U ovom periodu smo navikli cijelu pripremu svesti na jedan ili dva treninga. To mi ne zadaje mnogo brige, tako radimo već neko vrijeme, a mislim da čak iz toga izvlačimo i neke prednosti. Prvenstveno mislim kako smo psihološki bolje spremni i koncentrirani, igrajući tako često. Jedan normalni tjedan je predug i uobičajeno je da dosta radiš na planu pažnje i koncentracije, ali igrajući svaka tri dana, to nekako postaje sasvim prirodno. Treba spomenuti i neke otežavajuće okolnosti uvjetovane stalnim utakmicama, a to je uglavnom umor i činjenica da su igrači s fizičkog gledišta manje spremni. Vjerujem da su igrači u posljednje vrijeme pokazali pažnju, koncentraciju i stav i da uvijek daju sve od sebe. Tako moramo nastaviti – kazao je Tramezzani i za kraj dodao:

- Želio bih svim Splićanima čestitati dan njihovog zaštitnika, jedan vrlo važan dan i svetkovinu. Sretan Sveti Duje svima!