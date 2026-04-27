Igrala za 'kraljice šoka' pa s 24 godine završila karijeru: 'Bol osjećam i samo dok hodam...'

Dvije vanjske igračice, dva puta prekinuti uzleti i jedna ista priča - koliko rukomet može biti okrutan prema talentu. Ozljede koljena ispriječile su se na njihovu putu. Bjelovar danas gleda prema vrhu ljestvice, ali i prema onome što je moglo biti. Jer s Emom Guskić (24) i Terezijom Ćurić (26) u punoj snazi, ova sezona možda ne bi bila borba za treće mjesto nego za stepenicu više.

Ema Guskić bila je igračica pred kojom je stajala velika karijera. Već s 19 godina upisala je nastupe za reprezentaciju, a transfer u Podravku trebao je biti logičan korak naprijed. Umjesto toga, prije tri godine stigla je teška ozljeda - puknuće prednjeg križnog ligamenta uz oštećenje meniska desnog koljena. Najgori mogući scenarij za rukometašicu.

Oporavak je u početku tekao prema planu, no već mjesec dana nakon povratka na parket uslijedila je nova ozljeda istog koljena. Novi operativni zahvat, dugotrajan oporavak i povratak na parket kojem se toliko nadala.

- Da bih pokušala oživjeti karijeru, Podravka me vratila na posudbu u Bjelovar i neko vrijeme sve je bilo podnošljivo. Nažalost, u listopadu prošle godine koljeno je ponovno "proplesalo". U dogovoru s liječnicima donijela sam tešku, ali jedinu razumnu odluku. Koljeno jednostavno više ne može izdržati napore vrhunskog rukometa. Bol osjećam i pri običnom hodu - rekla je Ema.

Rukomet je i dalje njezina velika ljubav, ostala je u sportu kao trenerica najmlađih djevojčica. Završila je preddiplomski studij računarstva i zaposlena je u struci.

S druge strane, priča magistre ekonomije Terezije Ćurić još nije završena. Prošlog ljeta, kad i Ema, stigla je iz Podravke u Bjelovar kao veliko pojačanje i to je odmah potvrdila. Jesenski dio sezone odigrala je briljantno, bila među najboljim igračicama lige i u samom vrhu strijelaca. No ni njezino koljeno nije izdržalo.

- Dogodio se na treningu moj "crni petak". Lijevo koljeno je propalo. Dijagnoza je bila nešto lakša nego kod Eme. U dogovoru s liječnicima otišla sam na operaciju - objašnjava Ćurić, koja se oporavlja i gleda prema povratku.

Prošlo je 12 tjedana od zahvata, liječnici su zadovoljni, a povratak na teren očekuje se krajem godine. Kaže da su ozljede koljena kod rukometašica češće nego kod muških kolega, zbog građe tijela.

Trener bjelovarskih rukometašica Goran Mrđen naglašava kako svaka ozljeda teško pogađa i igračicu i klub, osobito kada je riječ o vrhunskim sportašicama.

- Ova sezona donijela nam je niz ozljeda i s tim se moramo nositi. Nadam se da će se Terezija, kao i ostale ozlijeđene igračice, uspješno vratiti. Emin odlazak veliki je gubitak za rukomet - kaže Mrđen.