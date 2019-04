'U Karlovcu igram bejzbol da financiram obitelj u Venezueli'

U Venezueli je jako teška situacija. Nestašica je hrane, lijekova, a s plaćom teško da si mogu išta od toga kupiti, pa pomažem obitelji i šaljem im novac.

Otkrio nam je to Carlos Garcia (24), kojeg je život iz Venezuele doveo u Karlovac. Igra bejzbol za Olimpiju 83.

U njegovoj domovini situacija je jako teška, a ondje mu žive roditelji, te mlađi brat i sestra koje nije vidio dvije godine.

– Dvije godine ih nisam vidio, a volio bih ih dovesti ovdje u Europu. Roditelji i braća me podupiru, govore mi da ne dolazim kući ako mi je ovdje dobro, jer dolje ne bih radio ništa, a ovdje radim ono što volim, igram bejzbol - dodao je Carlos.

Hrvatsku je nahvalio:

- Osjećam se odlično, momčad me odlično prihvatila, kao nekog velikog igrača. Dobro je za ekipu kada se igrač osjeća tako dobro u stranoj zemlji. U ova dva tjedna koliko sam u Karlovcu osjećam se nevjerojatno - rekao je Carlos.

Stigao je prije dva tjedana i taj je bacač odigrao dvije utakmice. Uvjerljivo su dobili Varaždince i Zagrepčane.

Carlos nam je rekao da bejzbol igra cijeli život, a prije dolaska u Hrvatsku i Karlovac igrao je za klubove u Dominikanskoj Republici, Americi i u Beogradu. Kad ste i kako čuli za Hrvatsku i kako ste se odlučili doći igrati za karlovački klub?

– Za Hrvatsku sam čuo kroz nogomet, za vrijeme Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. godine, no nikada nisam mislio da ću doći i igrati za Hrvatsku. Nisam znao ni da se ovdje igra bejzbol i to tako dobro. Kada sam čuo da je Hrvatska dobra i u bejzbolu, kao u svemu, i kada mi je prijatelj predložio da dođem igrati u Karlovac, odmah sam prihvatio ponudu. U Beogradu sam igrao protiv Karlovca, tada sam čuo i vidio da su jako dobri, zbog čega sam bez razmišljanja odlučio doći igrati za njih. U Srbiji sam trebao biti tri mjeseca, a ostao sam dvije godine jer mi je trener rekao da dobro igram. I u Karlovcu je jako dobro - govori Carlos, dodajući da bi želio imati hrvatsko državljanstvo, a san mu je igrati za klub i predstavljati neku zemlju, što za sada nije moguće jer je državljanin Venezuele.

– Volim igrati pravi, jaki bejzbol, a to je ovdje. Sve mi se ovdje sviđa, ljudi, svi u timu, nadam se da ću i dogodine moći doći igrati za Karlovac. Trener mi je dao priliku i, ako budem dobar i dam dušu za klub, možda ćemo moći govoriti i o državljanstvu - kaže Carlos, koji živi u Beogradu, a u Karlovac dolazi na treninge i utakmice.

Karlovački bejzbolski klub Olimpija 83 prošlu je sezonu zaključio osvajanjem 15. naslova prvaka, a ove sezone u domaćem prvenstvu i Interligi ni jednu od tri utakmice nisu morali odigrati punih devet izmejna (inninga) zbog prevelike prednosti.

Inače većinu igrača čine domaći dečki, Karlovčani, a ovo je prva godina da se "poklopilo" da za njih igraju igrači iz drugih zemalja.

- Ovo je prva godina da za nas igraju dvojica igrača iz Venezuele, Japanac, Amerikanac, dva Slovenca i jedan igrač iz Srbije. Uglavnom je do sada bio jedan ili dva, maksimalno tri stranca, ali ove godine se tako pokopilo zbog smjene generacije. Imamo pet mladih igrača od 14, 15 i 16 godina, a ostalo su sve ljudi preko 20 i koju godina. - rekao nam je Branko Nenadić, trener Olimpije 83,

dodajući da bi i ove sezone trebali biti favoriti i voditi glavnu borbu sa Splitom.

Taj jedan Japanac je Naoki Otani (30), koji je u Karlovac stigao prije pet dana i proteklog vikenda je odigrao svoju prvu, ali i vrlo uspješnu utakmicu protiv Zagreba. Naoki igra poziciju vanjskog udarača.

- Nisam imao pojma o Hrvatskoj dok mi Internacionalna bejzbolska zajednica nije dala informacije o hrvatskim bejzbolskim klubovima. Tražio sam da igram ovdje jer nakon što sam se pridružio talijanskom timu doživio sam pravo osvježenje nakon igre u Japanu. To je drugačiji bejzbol, talijanski dečki su zabavni, dok su u Japanu strogi. Stoga sam želio vidjeti kako se igra bejzbol i u

drugim zemljama jer je je u svakoj zemlji drugačiji jer su ljudi drugačiji. Još ne znam kako je ovdje u Karlovcu jer sam ovdje tek nekoliko dana, no zasada mi se jako sviđa. Dečki su ovdje jako ljubazni, prijateljski, trener je jako dobar čovjek, puno me toga naučio, savjetovao me kako da bolje udaram i zamahujem. Mislim da je ovo jako dobar klub. Super mi je ovdje. Već imam i nadimak, neki dečki su me nazvali Tamagochi. Ne znam zašto, vjerojano jer je Tamagochi iz Japana, no meni ne smeta, sipmatično je. – kaže Naoki iz Tokija, dodajući da je bejzbol počeo igrati u Japanu u srednjoj školi nakon nakon čega je nastavio igrati za klubove u Americi, Australiji, Italiji, te Njemačkoj, gdje je bio i trener.

Naoki kaže da još nema planova za budućnost, a nakon što je postao novi građanin Karlovca istraživat će grad, a kako voli prirodu i nova okruženja upoznavati će novu okolinu, ljude i uživati u igri i bejzbolu.

