Igrao je u NBA ligi, a sada stiže na Olimpijske igre u odbojci na pijesku: 'Nije mi bilo to lako...'

Chase Budinger (36) bio je tek jedan od igrača u NBA ligi. U sedam je sezona prosječno bilježio osam koševa za Rocketse, Wolvese, Pacerse i Sunse. Nakon što se umirovio s 29 godina, postao je profesionalni igrač odbojke na pijesku. Ove godine osigurao si je vizu za OI u Parizu.

To je u svega nekoliko redaka priča ovog svestranog američkog sportaša. On je s partnerom Milesom Evansom (34) osigurao posljednje mjesto s kojim će predstavljati SAD u Parizu. Može se pohvaliti kako će time biti prvi koji je igrao u NBA ligi i nastupao u odbojci na pijesku na Olimpijskim igrama.

Budinger je od malena pokazao talent za odbojku i košarku. Za ovo potonje se odlučio tijekom studiranja na Sveučilištu u Arizoni. Nije pogriješio jer je bio jedan od najboljih košarkaša u svojoj generaciji. Nastupio je 2006. u tradicionalnoj McDonalds All-American utakmici i podijelio nagradu za najboljeg igrača s Kevinom Durantom. Uz njih su još nastupili i braća Lopez, Greg Oden, Mike Conley, Thaddeus Young...

Tri godine kasnije prijavio se za NBA draft. Isti onaj draft u kojem je prvi izabran Blake Griffin, a uz njega su još bili i James Harden i Stephen Curry. Pistonsi su Budingera izabrali kao 44., a već iste večeri proslijedili su ga u Rocketse. Karijeru od 407 utakmica završio je kraćim izletom u Baskoniji. Kako ga niti jedna franšiza nije htjela, okrenuo se drugom sportu...

Devet godina nakon svoje NBA rookie sezone, imao je i svoju odbojkašku rookie sezonu. Otkad je parkete zamijenio pješčanim terenima, san su mu bile Olimpijske igre.

- Moram priznati, najteže mi je bilo naučiti kako igrati više mečeva u jednom danu i tako još par dana u nizu. U košarci igraš jednu utakmicu i to je to za tu večer. U odbojci toga nema, nekad možeš igrati dva, tri ili čak pet mečeva. To sam jedino vidio u košarkaškim kampovima - ispričao je svojevremeno za američke medije.

Nakon dugog traženja, pravog partnera za ostvarenje olimpijskog sna pronašao je u Evansu 2023. Šest godina truda i rada isplatilo se. Nekadašnji protivnici na terenu, Durant i Budinger, lovit će zlato u dva različita olimpijska sporta.