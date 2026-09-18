Igrao je za Dinamo u Europskoj ligi, a sad će napustiti klub?!

Arber Hoxha (27) mogao bi uskoro zaključiti svoju epizodu u Dinamu. Prema informacijama tportala, pregovori oko transfera 27-godišnjeg albanskog krilnog napadača ušli su u ozbiljnu fazu, a ako se posao dovrši bez neočekivanog obrata, Hoxha će napustiti Maksimir.

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Odredište još nije potvrđeno, no izbor potencijalnih klubova već je sužen zbog datuma. U većini europskih liga prijelazni rok je završen, dok su registracije igrača još moguće na nekim tržištima, među kojima su Ujedinjeni Arapski Emirati, Srbija i Indonezija. Upravo bi jedna od tih destinacija mogla biti sljedeća postaja u Hoxhinoj karijeri.

Transfermarkt njegovu trenutačnu tržišnu vrijednost procjenjuje na tri milijuna eura, a prema informacijama tportala i odšteta bi se trebala kretati približno u tom iznosu. Kao jedna od mogućih opcija spominje se odlazak u UAE, no klub u koji bi trebao prijeći još nije službeno potvrđen.

Hoxha je pritom u završnici svog boravka u Dinamu imao značajnu minutažu. Bio je u početnoj postavi i u europskom dvoboju protiv Hapoela odigranom u srijedu, što pokazuje da je neposredno prije mogućeg transfera i dalje bio u konkurenciji za sastav.

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U Dinamo je stigao početkom 2024. godine iz Slaven Belupa. Modri su za njegov dolazak izdvojili oko milijun eura, a tada je momčad vodio Sergej Jakirović. Prvi nastup za zagrebački klub upisao je u prijateljskom susretu protiv Celja, dok je službeni debi u prvenstvu imao protiv Lokomotive. Prvijenac u HNL-u postigao je nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju, na gostovanju kod Rijeke.

Do danas je Hoxha za Dinamo odigrao 117 utakmica, postigao 14 pogodaka i podijelio 15 asistencija. Prije dolaska na Maksimir izgradio je ime u hrvatskom nogometu kroz Lokomotivu i Slaven Belupo. U Hrvatsku je stigao 2021. godine, kada je potpisao za Lokomotivu, a već sljedeće godine preselio je u Koprivnicu. U dresu Slavena dobio je kontinuitet i profilirao se kao ofenzivac koji je najčešće djelovao na lijevoj strani.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Rođen je 6. listopada 1998. u Heidelbergu, a prve nogometne korake napravio je na Kosovu. Nastupao je za Istogu i Prishtinu, dok je tijekom tog razdoblja bio i na posudbama u Hajvaliji te Besa Peći. Najviše je napredovao u Ballkaniju, za koji je tijekom dvije sezone odigrao 41 prvenstvenu utakmicu i zabio 14 golova.

Hoxha je kroz reprezentativnu karijeru također promijenio nacionalni dres. U mlađim i ranijim reprezentativnim fazama nastupao je za Kosovo, a potom se odlučio predstavljati Albaniju. S albanskom reprezentacijom sudjelovao je i na Europskom prvenstvu 2024. godine. Ako se aktualni pregovori zaključe dogovorom, Hoxha će nakon gotovo tri godine provedene u Dinamu karijeru nastaviti izvan Maksimira.