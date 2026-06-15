Igrao je za PSV i Romu, a sad će u 8. nizozemsku ligu. Evo zašto

Potpuno nevjerojatna priča stiže iz Nizozemske. Nizozemski nogometaš Rick Karsdorp (31) igrat će amaterski nogomet u njegovoj rodnoj zemlji. Bivši igrač Feyenoorda, Rome i PSV-a, karijeru bi trebao nastaviti u VV Schoonhovenu koji je nedavno izborio promociju u osmi rang nizozemskog nogometa. VV Schoonhoven je inače klub iz njegovog istoimenog rodnog grada koji se nalazi na zapadu Nizozemske.

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Iako na prvu zvuči potpuno nestvarno da bivši profesionalni nogometaš se odluči baviti amaterskim nogometom, ali za tu odluku ima i više nego opravdani razlog. Karsdorp je prošlog ljeta napustio PSV i odlučio pauzirati profesionalnu karijeru kako bi se posvetio sinu Kylianu koji ima autizam.

Karsdorp je u karijeri, prema Transfermarktu, skupio 157 nastupa za Romu, 123 za Feyenoord i 20 za PSV. S Feyenoordom i PSV-om bio je prvak Nizozemske, a s Romom je osvojio Konferencijsku ligu.