'Qarabag već danas protiv Dinama može osigurati Ligu prvaka. Pobijedit će 2-0'

Moćno i suvereno Dinamo je ušao u novu sezonu. S tri pobjede u HNL-u s gol razlikom 10:1, nešto što sugerira da bi ove sezone to mogla biti šetnja do naslova prvaka. Iako je početak sezone, 'modre' već sada čekaju najbitnije utakmice, one za plasman u Ligu prvaka koje mogu donijeti elitne klubove na Maksimiru i bogatstvo od 18 milijuna eura.

Pokretanje videa... 00:58 Dinamov dvomeč 'težak' 35 mil. eura: Zajec za povijest, Azeri na Maksimiru bez tri prvotimca | Video: 24sata/Video

Dinamo će za tu nagradu boriti protiv azerbajdžanskog Qarabaga koji večeras od 21 sat gostuje na Maksimiru u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Azerbajdžanski prvak je u trećem pretkolu razbio Ludogorets sa 7-2 u uzvratnoj utakmici i s velikim očekivanjima dolazi na megdan hrvatskom prvaku.

Dinamo i Šibenik sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

A utakmicu je za tamošnje medije najavio Zaur Ramazanov (48), bivši azerbajdžanski nogometaš koji je 2007. godine igrao protiv 'modrih' za Khazar u prvom pretkolu Lige prvaka. Tada je hrvatski klub teškom mukom slavio nakon produžetaka. Bez obzira što je Dinamo veliki favorit u večerašnjem susretu, optimizam gospodina Ramazanova penje se u nebesa. On je uvjeren kako će Qarabag već na Maksimiru osigurati grupnu fazu Lige prvaka.

Zagreb: Trening nogometaša Qarabaga nije odrađen zbog jake kiše | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Gledao sam utakmicu Dinama i Osijeka u prvenstvu, nisu mi Hrvati djelovali nimalo impresivno. Vjerujem da se naš prvak može nositi s Dinamom, čak vjerujem da može odnijeti pobjedu u današnjoj utakmici u Zagrebu - rekao je Ramazanov u razgovoru za Azerisport pa poentirao:

- Čak bih se usudio reći da će se sve riješiti u prvoj utakmici u korist naše ekipe. Qarabag igra puno mirnije u gostima i mislim da će to i danas pokazati. Ne bi me čudilo da Qarabag na Maksimiru pobijedi rezultatom 2:0.

On je uvjeren da će 'modri' večeras pasti, a mi vjerujemo da će ipak hrvatski prvak na Maksimiru napraviti veliki korak ka novom plasmanu u grupnu fazu Lige prvaka.