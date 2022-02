Mario Petrović, poduzetnik te komunikacijski i marketinški stručnjak, postao je u studenom prošle godine predsjednik Cibone. Da se u klubu konačno nešto pokrenulo, potvrdilo je osvajanje Kupa Krešimira Ćosića nakon dugih devet godina.

U finalu igranom u Rijeci u dramatičnoj utakmici punoj uzbuđenja pala je Cedevita Junior (67-65). Pod Tornjem je sad nekoliko talenata zanimljivih tržištu, poput Roka Prkačina, Lovre Gnjidića, Danka Brankovića... Nedavno im se priključio i Luka Krajnović (17).

Želio ga Partizan

Ovaj samozatajni mladić u Cibonu je došao iz Bosca, kluba koji igra Prvu ligu. U prosjeku je imao 15 poena, četiri skoka i četiri asistencije. Zanimljivo, o Krajnoviću se dosad više pisalo u - susjedstvu.

- Tako je ispalo. Prošle su godine svi srpski portali prenijeli da me želi Partizan. Znate one njihove bombastične naslove... Imao sam ljetos na stolu ponude osam abaligaša, među njima i Partizana. Bilo je i upita iz Španjolske, međutim, u tom trenutku nisam se odlučio ni za jednu od tih opcija - kaže playmaker Cibone pa pojašnjava:

- Htio sam se okušati na većoj razini, ali samo negdje gdje ću odmah moći pomoći i vratiti ukazano povjerenje. Uvjeren sam da to u Ciboni mogu već sad. Možda i bolje da sam ostao u Hrvatskoj. Roditelji su uz mene. Oni su ovdje da me, figurativno, tu i tamo klepe po ušima. Da ne poletim.

Vodit će ga Spanoulis

Uhvatili smo ga nakon treninga. Ne propušta nijedan.

- Uskrs, Badnjak, Božić, Nova godina. Treniram svaki dan. Tad nema klupskih treninga pa radim individualno. Smatram da baš ti treninzi rade razliku. Treneri koji su mi najviše pomogli u životu su, prvenstveno Ivan Tomas, zatim Petar Babić, Pavel Sovulj i Edi Rački.

Trud se isplatio. Iako je Cibona miljama daleko od Eurolige, Krajnović će zaigrati onu juniorsku. No, ne u dresu "vukova". Cibonini juniori zadnji su put igrali juniorsku Euroligu prije dvije godine...

- Zaigrat ću za Next Generation Team. To je momčad u kojoj će biti neki od najtalentiranijih igrača iz regije, a vodit će nas Vassilis Spanoulis. Velika mi je čast, čovjek je najbolji strijelac i asistent u povijesti Eurolige. Turnir će se održati u Beogradu od 25. do 27. veljače, a mi smo u grupi B s ASVEL-om, Lietkabelisom i Megom. Pobjednik turnira ide na Final Four u svibnju.

Luka je jedno vrijeme trenirao i tenis. I, koliko čujemo, bio jako dobar.

- Sa sedam i pol godina počeo sam trenirati košarku u Zagrebu. Paralelno sam trenirao i tenis, ali tata me, srećom, usmjerio u košarku. Do 12. godine bio sam u Zagrebu pa prešao u Cedevitu. U Bosco sam došao s 15 i pol godina, a sad, eto, u Cibonu.

Osvojio četiri prvenstva Hrvatske

Krajnoviću sigurno nije odmogla činjenica da je prošle godine s kadetima Bosca senzacionalno osvojio prvenstvo Hrvatske. U finalu je pala Cibona (88-80). Luka je bio MVP završnice. Od osmine finala do kraja imao je prosjek od 31 poena, 11 skokova i osam asistencija.

Nije mu to, međutim, bilo ništa novo. S 11 godina osvojio je U-12 prvenstvo, a isto ponovio godinu dana kasnije. Osvojio je i U-15 naslov. Svaki put ponio je titulu MVP-ja.

- Još ljetos smo pregovarali s Cibonom, ali realiziralo se prije mjesec dana. U Boscu mi je bilo predivno. To je manji klub, vlada obiteljska atmosfera. Trener Babić bio mi je poput oca ili starijeg brata. I dečki s klupe bili su baš pravi frajeri, bili smo prava momčad.

Ovaj mladić s Laništa bio je u svim mlađim dobnim kategorijama hrvatske reprezentacije. Iako je igrao u Boscu, klubu drugog ranga hrvatske košarke, njegove igre nisu promakle ni tadašnjem izborniku A reprezentacije, Veljku Mršiću.

- Bio sam na jednom širem popisu prošle godine. Odradio sam nekoliko treninga s iskusnijim igračima poput Bundovića, Badžima... Velika čast i obaveza. Mršić je bio zadovoljan viđenim i kazao mi kako će uskoro doći moje vrijeme. San mi je jednog dana zaigrati za reprezentaciju i osvojiti medalju. Uz, naravno, odlazak u NBA.

Još ide u srednju školu

Ako igrate u Ciboni, morate se naviknuti na česta putovanja i višesatne vožnje autobusom. Luka je još srednjoškolac pa je nekako morao prilagoditi raspored.

- Idem u treći razred Privatne sportske i jezične gimnazije Franjo Bučar. Još kao dječak znao sam da želim postati profesionalni košarkaš pa sam, srećom, upisao privatnu srednju školu. Da nisam, možda bi bilo teže pronaći zajednički jezik s profesorima oko izostajanja iz škole, odgovaranja, pisanja ispita. U ovoj školi izlaze mi u susret, a ja se trudim dolaziti koliko mogu - kaže Luka pa dodaje:

- Najdraži predmet? Vjerojatno hrvatski, a volim i etiku. Oba predmeta predaje mi profesor Dominik Raca, naš poznati odbojkaški sudac. Vrhunski je pedagog, čovjek prepun životnih iskustava, zna prenijeti znanje...

Na treninge ide tramvajem, a obožava Formulu

Spomenuo si NBA. Gledaš li ga noću?

- Godinama smo kod kuće imali NBA League Pass, ali sad baš i ne stižem gledati. Najviše volim gledati ABA ligu. To su dečki s kojima ću se sad okušati, želim upijati i gledati kako igraju. U posljednje vrijeme intenzivno pratim Formulu 1. Oduševio me Netflixov dokumentarac Drive to Survive.

Luka trenutačno polaže vozački pa je i to jedan od razloga što ga zanima Formula 1. Na treninge još uvijek dolazi tramvajem.

- Jedan sam od rijetkih. Nekoliko igrača ima sponzorske ili privatne automobile. Suigračima je simpatično što dolazim javnim prijevozom, ali nema do Brankovića i njegovog Volkswagen Up-a. Zamislite čovjeka od 215 centimetara u tako malom autu. Sjedalo pomakne do kraja - kaže Cibonin razigravač kroz smijeh.

Nekoliko igrača smatra uzorima.

- Divim se Luki Dončiću i Nikoli Jokiću. Oduševljava me njihova elegancija. Od naših, idoli su mi Dražen Petrović i Bojan Bogdanović. Nadam se da ću i ja jednog dana doći do tih razina - podvukao je Luka, velika nada i budućnost hrvatske košarke, a mi smo mu zaželjeli sreću na juniorskom turniru Eurolige te u nastavku sezone.