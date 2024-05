Šimić o odlasku iz Dinama: 'Igor i ja htjeli smo igrača, a u upravi su ponudili smiješan novac'

Dario Šimić prvi je čovjek koji došao u Dinamo u novoj borbi za vlast. Bio je velika želja navijača, a otišao je nakon sedam turbulentnih mjeseci. Bivši igrač i član Uprave Dinama, a sadašnji potpredsjednik odbora za sponzorstvo u Dinamu u velikom intervjuu za Sport Klub podijelio je svoje mišljenje o raznim temama. Šimić je govorio o vladavini danas pravomoćno osuđenog bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića u Dinamu, ali i vremenima nakon njegovog odlaska.

- On je stvorio sustav kojeg je mastermind, nije isto kao kad je bio fizički prisutan i donosio odluke. Nije isto kad je otputovao 400 km dalje, informacija kasni, uključeni su drugi ljudi i tad je ta tranzicija već počela. Tad smo vidjeli da je Dinamo izgubio drugu momčad, ništa se po tom pitanju nije napravilo i vidjelo se da je to veliki gubitak.

Ispričao je i kako je izgledao njegov angažman u Dinamu u tih sedam mjeseci.

- Kao član uprave imao sam obveze sve odrađivati, a gotovo nikakva prava, nisam mogao odlučivati i to mi se nije svidjelo. Zahvalio sam predsjedniku, nije mi problem preuzeti odgovornost, ali moraš imati nekakve garancije da bi se to provelo. Zahvalio sam, ali dao do znanja da sam na njegovoj strani i da zajedno trebamo do pobjede. Nakon toga sam na izričitu molbu navijača, članova IO koji su tvrdili da bez mene neće pobijediti ipak odlučio ući i da se na taj način borim za Dinamo - rekao je Šimić, a zatim rekao kako je došlo do njegovog odlaska:

- Ja sam otišao jer sam osjećao da je u redu da se zahvalim, ako dvije frakcije nisu zajedno je kulturno da odem. Prvi put smo se razišli kod Bakrara, Igor i ja smo htjeli njega dovesti, a Uprava je ponudila smiješan novac. Odlučio sam prešutjeti i korak po korak se boriti dalje s trenerom zbog interesa Dinama, da ne dižem frku usred kvalifikacija, lomila nam se sezona. Mislim da je Bišćan otišao zbog te konstantne borbe za vlast. Griješi se, ali mislim da je odrađen korektan posao. Riskirali smo dosta, Hajduk se pojačao unatoč padu u drugom dijelu sezone, Rijeka je odigrala sjajnu sezonu, moglo je biti gadno po Dinamo.

Sergej Jakirović osvojio je duplu krunu, ali i imao daleko više kredita od prethodnika Bišćana.

- Ja mu svakako čestitam, tko god da je došao ispred sebe bi imao turbulentnu sezonu. Igoru je falilo podrške, osjetio sam da se nakon Hajduka kod Barišića i čelnih ljudi izgubilo povjerenje u njega. Možda nisam u pravu, ali to je moj dojam. Stvarno sam se uvjerio da ljudi o Dinamu previše šire neke teorije zavjere, na kraju to ne bude točno.

Šimić je govorio i o aktualnoj upravi Dinama.

- Zajec je naša legenda, ima veliko iskustvo, a prednost su mu godine i funkcije koje je obnašao. Okružio se dobrim ljudima, vrlo su ozbiljni ljudi u IO i Skupštini, puno su kvalificiraniji i imaju više šanse napraviti nešto dobroga. Čast Barišiću, ali Zajec je u usporedbi s njim puno jači. S te sam strane optimist, ali treba mu vremena da upozna situaciju jer je Dinamo težak projekt. Ima dugu povijest, puno troši.