Iker Almena: Možemo osvojiti trofeje, ovaj klub to zaslužuje. Navijači? Najbolji u Hrvatskoj!

Iker Almena (21) stigao je u Hajduk na posudbu iz saudijskog Al-Qadsiaha. Nosit će dres s brojem 30, a već je odradio i prvi trening s momčadi te podijelio prve dojmove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:08 Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Jako sam sretan što sam došao u Hajduk. Od prvog razgovora s Rakitićem bilo mi je je jasno da se želim vratiti u Europu i igrati baš ovdje. Pružila mi se prilika i želio sam ju iskoristiti, ponajviše zbog njegovih riječi. Govorio mi je vrlo pozitivno o klubu, o njegovim ambicijama i planovima koje imaju sa mnom kao igračem, ali i zajedničkim ciljevima momčadi. Uvjerio me da je Hajduk pravi izbor.

Foto: HNK Hajduk

Odradili ste prvi trening s momčadi, što možemo očekivati od vas u bijelom dresu?

- Bio je to jedan lagani trening, ali osjećaj je odličan. Veselim se ponedjeljku kad ću se priključiti momčadi i s nestrpljenjem čekam vikend i prvu utakmicu.

Foto: HNK Hajduk

Znate li nešto više o suigračima i klubu?

- Da, ima dosta iskusnih igrača. Znao sam za Rebića i Livaju, a tu su i Španjolci Guillamon i Gonzalez, o kojima mi je Rakitić pričao. Jako sam zadovoljan i jedva čekam upoznati suigrače.

Imamo nekoliko španjolskih igrača, a tu je i trener Gonzalo Garcia. Što očekuješ od njih?

- Veliku ulogu imalo je i to što je trener Španjolac, kao i cijeli stručni stožer. Vjerujem da nas čeka uzbudljiva sezona i da možemo doći do trofeja jer ovaj klub to zaslužuje. Veselim se i upoznavanju trenera.

Foto: HNK Hajduk

Primarno igrate na desnoj strani, ali možete i na lijevoj?

- Najviše volim igrati desno krilo, ali mogu se prilagoditi i drugim pozicijama u napadu. Spreman sam igrati gdje god trener odluči.

Za kraj, poruka za navijače Hajduka?

- Jedva čekam susret s njima. Znam da Hajduk ima najbolju navijačku skupinu u Hrvatskoj i jedva čekam ih vidjeti i doživjeti na stadionu - zaključio je Almena u razgovoru za Hajduk Digital TV.