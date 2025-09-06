Obavijesti

Sport

Komentari 2
NOVOPRIDOŠLI HAJDUKOVAC

Iker Almena: Možemo osvojiti trofeje, ovaj klub to zaslužuje. Navijači? Najbolji u Hrvatskoj!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Iker Almena: Možemo osvojiti trofeje, ovaj klub to zaslužuje. Navijači? Najbolji u Hrvatskoj!
6
Foto: HNK Hajduk

Od prvog razgovora s Rakitićem bilo mi je je jasno da se želim vratiti u Europu i igrati baš ovdje. Pružila mi se prilika i želio sam ju iskoristiti, ponajviše zbog njegovih riječi, rekao je novi igrač Hajduka

Iker Almena (21) stigao je u Hajduk na posudbu iz saudijskog Al-Qadsiaha. Nosit će dres s brojem 30, a već je odradio i prvi trening s momčadi te podijelio prve dojmove. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! 01:08
Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Jako sam sretan što sam došao u Hajduk. Od prvog razgovora s Rakitićem bilo mi je je jasno da se želim vratiti u Europu i igrati baš ovdje. Pružila mi se prilika i želio sam ju iskoristiti, ponajviše zbog njegovih riječi. Govorio mi je vrlo pozitivno o klubu, o njegovim ambicijama i planovima koje imaju sa mnom kao igračem, ali i zajedničkim ciljevima momčadi. Uvjerio me da je Hajduk pravi izbor. 

Foto: HNK Hajduk

Odradili ste prvi trening s momčadi, što možemo očekivati od vas u bijelom dresu?

- Bio je to jedan lagani trening, ali osjećaj je odličan. Veselim se ponedjeljku kad ću se priključiti momčadi i s nestrpljenjem čekam vikend i prvu utakmicu. 

Foto: HNK Hajduk

Znate li nešto više o suigračima i klubu?

- Da, ima dosta iskusnih igrača. Znao sam za Rebića i Livaju, a tu su i Španjolci Guillamon i Gonzalez, o kojima mi je Rakitić pričao. Jako sam zadovoljan i jedva čekam upoznati suigrače. 

Imamo nekoliko španjolskih igrača, a tu je i trener Gonzalo Garcia. Što očekuješ od njih?

- Veliku ulogu imalo je i to što je trener Španjolac, kao i cijeli stručni stožer. Vjerujem da nas čeka uzbudljiva sezona i da možemo doći do trofeja jer ovaj klub to zaslužuje. Veselim se i upoznavanju trenera.

Foto: HNK Hajduk

Primarno igrate na desnoj strani, ali možete i na lijevoj?

- Najviše volim igrati desno krilo, ali mogu se prilagoditi i drugim pozicijama u napadu. Spreman sam igrati gdje god trener odluči.

Za kraj, poruka za navijače Hajduka?

- Jedva čekam susret s njima. Znam da Hajduk ima najbolju navijačku skupinu u Hrvatskoj i jedva čekam ih vidjeti i doživjeti na stadionu - zaključio je Almena u razgovoru za Hajduk Digital TV. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
PROMIJENIO JE KLUB

FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji je otišao u Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'
NEOBIČAN DETALJ

Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić zaigrao je 189. put za Hrvatsku, ali pri ulasku u igru nije odmah tražio traku, kako je to bio slučaj u Real Madridu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025