Od prvog razgovora s Rakitićem bilo mi je je jasno da se želim vratiti u Europu i igrati baš ovdje. Pružila mi se prilika i želio sam ju iskoristiti, ponajviše zbog njegovih riječi, rekao je novi igrač Hajduka
Iker Almena: Možemo osvojiti trofeje, ovaj klub to zaslužuje. Navijači? Najbolji u Hrvatskoj!
Iker Almena (21) stigao je u Hajduk na posudbu iz saudijskog Al-Qadsiaha. Nosit će dres s brojem 30, a već je odradio i prvi trening s momčadi te podijelio prve dojmove.
- Jako sam sretan što sam došao u Hajduk. Od prvog razgovora s Rakitićem bilo mi je je jasno da se želim vratiti u Europu i igrati baš ovdje. Pružila mi se prilika i želio sam ju iskoristiti, ponajviše zbog njegovih riječi. Govorio mi je vrlo pozitivno o klubu, o njegovim ambicijama i planovima koje imaju sa mnom kao igračem, ali i zajedničkim ciljevima momčadi. Uvjerio me da je Hajduk pravi izbor.
Odradili ste prvi trening s momčadi, što možemo očekivati od vas u bijelom dresu?
- Bio je to jedan lagani trening, ali osjećaj je odličan. Veselim se ponedjeljku kad ću se priključiti momčadi i s nestrpljenjem čekam vikend i prvu utakmicu.
Znate li nešto više o suigračima i klubu?
- Da, ima dosta iskusnih igrača. Znao sam za Rebića i Livaju, a tu su i Španjolci Guillamon i Gonzalez, o kojima mi je Rakitić pričao. Jako sam zadovoljan i jedva čekam upoznati suigrače.
Imamo nekoliko španjolskih igrača, a tu je i trener Gonzalo Garcia. Što očekuješ od njih?
- Veliku ulogu imalo je i to što je trener Španjolac, kao i cijeli stručni stožer. Vjerujem da nas čeka uzbudljiva sezona i da možemo doći do trofeja jer ovaj klub to zaslužuje. Veselim se i upoznavanju trenera.
Primarno igrate na desnoj strani, ali možete i na lijevoj?
- Najviše volim igrati desno krilo, ali mogu se prilagoditi i drugim pozicijama u napadu. Spreman sam igrati gdje god trener odluči.
Za kraj, poruka za navijače Hajduka?
- Jedva čekam susret s njima. Znam da Hajduk ima najbolju navijačku skupinu u Hrvatskoj i jedva čekam ih vidjeti i doživjeti na stadionu - zaključio je Almena u razgovoru za Hajduk Digital TV.
