Ikona HNL-a iskreno: 'Vrijeme je da Livaja odluči važan susret'

Nekadašnji igrač Rijeke i Hajduka, a današnji član četvrtoligaša Zagore iz Unešića, Drago Gabrić (39) prokomentirao je trenutačnu situaciju u Hajduku, Marka Livaju te predstojeći Jadranski derbi koji se igra na Poljudu u nedjelju od 17.45 sati. Bit će to posljednji susret 23. kola HNL-a.

Gabrić je igrao u Rijeci od 2012. do 2015., ali njegov period na Kvarneru obilježen je posudbama u Domžalama i Zadru; odigrao je za Riječane tek 12 utakmica i podijelio jednu asistenciju. Za Splićane je igrao od 2005. do 2009. kada je otišao u Trabzonspor za 2,5 milijuna eura; za 'bile' je odigrao 94 utakmice, zabio 14 i asistirao za 10 golova. U intervjuu za Germanijak prokomentirao je prvo Jadranski derbi.

- Hajduk je u uzlaznoj putanji fokusiran isključivo na prvenstvo. S druge strane, Rijeka je pobjedom na Cipru (1-0) došla u situaciju produžiti svoj europski san. Zato je jasno da Riječani pored splitske utakmice u mislima imaju i uzvrat s Omonijom. U prvenstvu su ipak predaleko od borbe za naslov.

Stoji uz Livaju i smatra da napadač mora startati od prve minute.

- Po mom sudu, nema spora da je Livaja ključni igrač i da mora svaku početi u startnoj postavi. Grijehe je takvog znalca držati na klupi. Držim da bi Livaja mogao biti ključni, odlučujući čovjek nedjeljne utakmice. Došlo je vrijeme da ove sezone odluči jedan veliki, značajni dvoboj.

Za njega je Hajduk favorit na susretu, bez obzira na poraz u prošlom derbiju (5-0).

- Hajduk je veliki favorit koji taj status mora opravdati strpljivom i pametnom igrom. Drukčije se neće uzeti bodove Rijeci koja je pokazala i protiv Ciprana kako zna igrati na rezultat.

Gabrić je u karijeri, osim za Hajduk i Rijeku, igrao u Trabzonsporu, Ankaragucuu, Domžalama, Zadru, Koperu i Zagori. Za Hrvatsku je nastupio pet puta i zabio jedan gol. Svih pet prijateljskih susreta odigrao je u sezoni 2009./10. kad Hrvatska nije izborila plasman na Svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi.