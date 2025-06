Ikona HNL-a prihvatila poziv iz prvaka Treće NL: Nije mi ispod časti bilo trenirati ni u nižoj ligi

Budi se nogomet u srcu Slavonije. Đakovo Croatia dominirala je Trećom NL Istok te izborila promociju u trećeligaški razred hrvatskog nogometa, u Drugu NL. Prošlo je dosta otkad su Đakovčani zadnji put bili trećeligaši, ali u tadašnjem ligaškom sustavu također su se držali konkurencije na istoku Hrvatske. Sljedeće sezone, između ostalih, čekaju ih gostovanja u Solinu, Puli, Pločama...

Slavonci su u 30 kola osvojili 62 boda, 14 više od prve pratnje, uz impresivnu gol-razliku +40. Uspjeh je s klupe potpisao Ivica Gavran, no u Drugoj NL Đakovčane će povesti drugi trener, odnosno novi-stari, poznato prvoligaško ime, Josip Milardović (43).

- Proveo sam lijepe dvije i pol godine u Čepinu, a nakon razgovora s ljudima u Đakovu, vidio sam da imamo slična razmišljanja i prihvatio ponudu - govori nam Milardović, koji je na klupi Đakova sjedio i prije pet godina na početku trenerske karijere, koju je nastavio u Zrinskom iz Jurjevca.

- Nakon Zrinskog nije mi bilo ispod časti prihvatiti poziv iz kluba iz nižeg ranga. Napravili smo dobar posao i nemam primjedbe. Kad smo već ostvarili cilj, malo smo se ispuhali. Da nam za zelenim stolom nisu oduzeli tri boda, baš u pobjedi protiv Đakova, kad smo napravili pogrešku u zapisniku, završili bismo sedmi.

Jeste li očekivali ovakvu dominaciju Đakova?

- Mogu reći da nisam pogriješio u prognozama s početka sezone. Vidio sam Đakovo na vrhu, zatim požešku Slavoniju, koja je završila druga. No, sad slijede puno ozbiljniji protivnici. Znam koliko je treća liga zahtjevna jer sam vodio Zrinski i definitivno će nam trebati pojačanja i rekonstrukcija ekipe. Rekao sam upravi da bih htio dovesti desetak igrača jer treba nam i iskusnijih i mlađih igrača s obzirom na pravilo da četvorica mladih igrača (do 21 godine) moraju početi i završiti utakmicu. Netko će iz sadašnje momčadi možda i prepoznati da ne može igrati u ovom rangu, netko će odustati zbog posla. Moramo što manje griješiti u prijelaznom roku, ali da nisam prepoznao u klubu da su svjesni zadatka i posla, ne bih se ni uhvatio ovoga.

Foto: hnk đakovo croatia

Milardović u igračkoj karijeri igrao za Osijek, Cibaliju, Slaven Belupo, Inter... Kao igrača svi ga znaju, a kakav je kao trener?

- U igračkoj karijeri promijenio sam dosta trenera i svaki je od njih imao nešto što mi se sviđalo. Želim primarno od igrača da budu natjecatelji, da se žrtvuju, to je ono što gajim i gdje god sam bio, uvijek je vladala dobra atmosfera.

Jeste li ispratili HNL sezonu?

- Naravno, kao i svi. Ne mogu reći da je Rijeka iznenadila iako su svi mislili da Dinamo ima najbolji kadar. Rijeka se najbolje natjecala i imala najmanje kikseva. Vidjet ćemo što će donijeti Mario Kovačević Dinamu, odnosno Gonzalo Garcia Hajduku. S Kovom sam se susreo u Međimurju prije dosta godina, sjajna je osoba i upravo ono što vidite, to je on. Ponizan, komunikativan i baš mi je drago zbog njega. Što je donio Slavenu, Varaždinu, to će donijeti i Dinamu, novu dimenziju.