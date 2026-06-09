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BOJAN VRUČINA

Ikona HNL-a zabija i osvaja naslove s 41 godinom na leđima

Piše Ivan Tomašković,
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Ikona HNL-a zabija i osvaja naslove s 41 godinom na leđima
Foto: NK Zadrugar

S momčadi Zadrugara iz Hrastovskog, mjesta kod Ludbrega osvojio je naslov u 1. županijskoj ligi Varaždinske županije (šest rang hrvatskog nogometa).

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Nema kod Bojana Vručine, ikone HNL-a, labavo. Iako na leđima ima 41 godinu, još uvijek igra nogomet, ipak na amaterskoj razini. Pritom ubojiti napadač osvaja trofeje. S momčadi Zadrugara iz Hrastovskog, mjesta kod Ludbrega osvojio je naslov u 1. županijskoj ligi Varaždinske županije (šest rang hrvatskog nogometa). 

- Ma, druženje je na prvom mjestu. Kad god mogu, igrat ću. Naravno da osjećam koliko imam godina, ali srce uvijek vuče. Dečki iz kluba znaju koliko mogu trenirati s obzirom na obaveze u Adrenalinskom parku. Oni također znaju meni pomoći i odazovu se na neke radne akcije - pričao nam je Bojan Vručina koji je ove sezone postigao 14 golova za Zadrugar. 

Bojan Vručina slavi naslov prvaka u 1. županijskoj ligi | Foto: NK Zadrugar

Njegova momčad do naslova je stigla osvojivši 46 bodova, šest više od drugoplasirane Nove Vesi.  Inače, Vručina je karijeru započeo u Podravini iz Ludbrega i Varteksu, a igračku afirmaciju doživio je u Slaven Belupu. Kasnije je sada 41-godišnjak, koji sa suprugom vodi Adrenalinski park Vručina, igrao za njemački Duisburg, izraelski Hapoel Tel Aviv, grčki Panserraikos, mađarski Kaposvar, albansku Shkëndiju, grčku Trikalu, slovenski Rudar iz Velenja i jordanski Shabab Al-Ordon Club.

Godinama već igra po amaterskim nogometnim ligama i redovito osvaja naslove. S Borcem iz Imbriovca osvojio je nekoliko titula, kao i s Međimurcem iz Dunjkovca-Pretitinca, a sada je to ostvario i sa Zadrugarom. 

Foto: NK Zadrugar

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