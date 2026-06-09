S momčadi Zadrugara iz Hrastovskog, mjesta kod Ludbrega osvojio je naslov u 1. županijskoj ligi Varaždinske županije (šest rang hrvatskog nogometa).
Ikona HNL-a zabija i osvaja naslove s 41 godinom na leđima
Nema kod Bojana Vručine, ikone HNL-a, labavo. Iako na leđima ima 41 godinu, još uvijek igra nogomet, ipak na amaterskoj razini. Pritom ubojiti napadač osvaja trofeje. S momčadi Zadrugara iz Hrastovskog, mjesta kod Ludbrega osvojio je naslov u 1. županijskoj ligi Varaždinske županije (šest rang hrvatskog nogometa).
- Ma, druženje je na prvom mjestu. Kad god mogu, igrat ću. Naravno da osjećam koliko imam godina, ali srce uvijek vuče. Dečki iz kluba znaju koliko mogu trenirati s obzirom na obaveze u Adrenalinskom parku. Oni također znaju meni pomoći i odazovu se na neke radne akcije - pričao nam je Bojan Vručina koji je ove sezone postigao 14 golova za Zadrugar.
Njegova momčad do naslova je stigla osvojivši 46 bodova, šest više od drugoplasirane Nove Vesi. Inače, Vručina je karijeru započeo u Podravini iz Ludbrega i Varteksu, a igračku afirmaciju doživio je u Slaven Belupu. Kasnije je sada 41-godišnjak, koji sa suprugom vodi Adrenalinski park Vručina, igrao za njemački Duisburg, izraelski Hapoel Tel Aviv, grčki Panserraikos, mađarski Kaposvar, albansku Shkëndiju, grčku Trikalu, slovenski Rudar iz Velenja i jordanski Shabab Al-Ordon Club.
Godinama već igra po amaterskim nogometnim ligama i redovito osvaja naslove. S Borcem iz Imbriovca osvojio je nekoliko titula, kao i s Međimurcem iz Dunjkovca-Pretitinca, a sada je to ostvario i sa Zadrugarom.
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