Iličić: Ljudi iz Dinama vidjeli su u meni novog Modrića. Došli su me gledati, a ja sam se ozlijedio

Istina je da sam bio blizu Dinama iz Zagreba, ali, nažalost, na utakmici koju su gledali brzo sam se ozlijedio i tu je priča završila. Nitko ne zna što bi se poslije dogodilo. Ako slušate od ljudi iz Dinama, onda znate da oni govore o novom Luki Modriću, otkrio je Josip Iličić (34) jednu od zanimljivosti iz svoje karijere.

Slovenski nogometaš danas je u Mariboru nakon što je 12 godina proveo u Italiji igrajući za Palermo, Fiorentinu i Atalantu, a posebno mu je žao što u Italiji nikad nije zaigrao kod pokojnog Siniše Mihajlovića.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Želio me u Bologni. Imali smo baš lijep i korektan odnos. Njegovu bolest sam doživio kao tragediju. Pozvao me je osobno i pitao me da dođem i pomognem mu. Već tada sam iskreno u Sinišinom glasu čuo da nije baš dobro. Više puta sam ga pitao je li bolje... To je život. Bilo mi je jako žao, ma osjećao sam se katastrofalno. Povezali smo se kroz naše karijere u Italiji. Jako mi je drago što sam upoznao osobu poput njega - rekao je Iličić.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

- Svi znate da je Siniša uvijek govorio sve najljepše o Balkancima. Svima nam je otvorio vrata u Seriji A. Teško je za strance u tako jakoj ligi, ali nastavili smo tradiciju i pokazali se u dobrom svjetlu. Balkan ima velike talente, veće od tih svih u Italiji.

Pri povratku u Maribor nakon borbe s depresijom, mnogi su kritizirali Iličićevo fizičko stanje i višak kilograma.

- Došao sam na igralište iz restorana. Nisam trenirao tada, bilo je teško. Sva sreća pa nikada nisam imao teške ozljede. Sada sam uhvatio formu, treniram svaki dan. Ja sam na kvalitetu napravio karijeru, ne na fizičke predispozicije. Nogomet sam naučio na ulici i tako ću igrati do kraja. Kada ne budem mogao više fizički, tada ću se povući.

