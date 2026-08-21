Ilija Kovtun lovi novu medalju za Hrvatsku u Areni Zagreb. Evo kad i gdje gledati prijenos uživo

Ilija Kovtun (23) u petak nastavlja lov na četiri medalje na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, gdje prvi put nastupa kao hrvatski reprezentativac. Prvi je od dva dana finala po spravama kod gimnastičara, a Kovtun nastupa na parteru. Početak programa u Areni Zagreb zakazan je za 17.15, kad je i svečana ceremonija otvorenja uz nastupe Baby Lasagne, Ane Rucner, Transform Crewa, TeamGyma i drugih. Početak finala je u 18 sati, a sve prenosi HTV 2.

Kovtun je u srijedu osvojio prvo zlato u višeboju na velikim natjecanjima, a na parteru je imao petu najbolju ocjenu s 14,100. Najbolji je bio Arsenij Duhno, koji je na koncu osvojio srebro za jednu tisućinku manje. Osim njih dvojice, finalisti su i Izraelac Artem Dolgopjat, Britanac Harry Hepworth, Rus Muhamadžon Jakubov, Irac Eamon Montgomery, Bjelorus Jegor Šaramkov i Švicarac Luca Murabito.

U subotu (početak u 16 sati) Kovtun će nastupiti u još dva finala, na ručama i preči. To su mu jače discipline, za Ukrajinu je osvajao europska zlata na ručama 2023. i 2024., na preči 2024. i ekipno također 2024.