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Ilija Kovtun lovi novu medalju za Hrvatsku u Areni Zagreb. Evo kad i gdje gledati prijenos uživo

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 6 min
Ilija Kovtun lovi novu medalju za Hrvatsku u Areni Zagreb. Evo kad i gdje gledati prijenos uživo
Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Kovtun u Zagrebu kreće po nove medalje! Nakon zlata u višeboju, danas napada parter, a sutra ruče i preču

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Ilija Kovtun (23) u petak nastavlja lov na četiri medalje na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, gdje prvi put nastupa kao hrvatski reprezentativac. Prvi je od dva dana finala po spravama kod gimnastičara, a Kovtun nastupa na parteru. Početak programa u Areni Zagreb zakazan je za 17.15, kad je i svečana ceremonija otvorenja uz nastupe Baby Lasagne, Ane Rucner, Transform Crewa, TeamGyma i drugih. Početak finala je u 18 sati, a sve prenosi HTV 2.

Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kovtun je u srijedu osvojio prvo zlato u višeboju na velikim natjecanjima, a na parteru je imao petu najbolju ocjenu s 14,100. Najbolji je bio Arsenij Duhno, koji je na koncu osvojio srebro za jednu tisućinku manje. Osim njih dvojice, finalisti su i Izraelac Artem Dolgopjat, Britanac Harry Hepworth, Rus Muhamadžon Jakubov, Irac Eamon Montgomery, Bjelorus Jegor Šaramkov i Švicarac Luca Murabito.

U subotu (početak u 16 sati) Kovtun će nastupiti u još dva finala, na ručama i preči. To su mu jače discipline, za Ukrajinu je osvajao europska zlata na ručama 2023. i 2024., na preči 2024. i ekipno također 2024.

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