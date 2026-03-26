Ima 300.000 eura godišnje, a Dinamovi se klinci muče...
Albert Capellas vodi školu Dinama, a ‘modri’ trenutačno nisu prvi ni u pionirima ni u kadetima ni u juniorima
Dinamova škola nekoć je bila uz bok Ajaxovoj, Portovoj, Barceloninoj..., ali proteklih godina "proizvodnja" je pomalo stala. Taj problem spoznao je i Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, pa je ljetos okrenuo broj španjolskog stručnjaka Alberta Capellasa (58). Čovjek je to koji je godinama radio u omladinskoj školi Barcelone, kasnije i kao pomoćni i glavni trener na raznim destinacijama.
