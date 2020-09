Ima šanse! Kopenhagen Rijeku čeka ispuhan, sa 100 problema

Rijeka je u EL play-offu autsajder, ali mlada momčad predvođena fanatičnim radoholikom od svog mladog trenera na Rujevici radi kao navijena i sanja senzaciju na Parkenu

<p>Rijeku u play-offu Europske za dva dana čeka daleko skuplji, višestruko europski iskusniji i po svemu apsolutno favorizirani Kopenhagen, ali... Igra se jedna utakmica, a Danci su u problemima i neopterećena Rijeka - ima šanse za prolazak!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Riječko slavlje nakon 3. pretkola</strong></p><p>I dečki s Kvarnera imaju svojih problema. Zbog ozljeda neće biti <strong>Halilovića</strong>, <strong>Yatekea</strong>, <strong>Arsenića</strong> i <strong>Ristovskog</strong>, <strong>Kulenović</strong> je prije samo tjedan dana došao iz Dinama, a Rijeka tek traži igru za ovu sezonu.</p><p>Kopenhagen je bio uvjerljiv u 3. pretkolu (3-0 kod kuće protiv poljskog Piast Gliwice), ali u danskom prvenstvu su - ispuhani, loši, nedorečeni...</p><p>Sa jednim remijem i dva poraza te gol-razlikom 5:7 Kopenhagen je nakon tri kola tek deseti (od 12 klubova) u nacionalnoj Superligaen. Izgubili su 2-3 u gostima kod OB-a pa 1-2 kod kuće od Brondbyja pa prije dva dana remizirali 2-2 kod Vejlea (<strong>Robert Mudražija</strong> je igrao prvo poluvrijeme, a <strong>Karlo Bartolec</strong> ušao u 86').</p><p>Trener <strong>Stale Solbakken</strong> (52) svojih 'svetih' 4-4-2 mijenja u jedva primjetno modificiranih 4-2-3-1, ali Kopenhagen ne igra dobro i šef to javno ističe. Ljut na svoje igrače.</p><p>- Lako je moguće da je naš problem: u glavama. Padamo u zadnjih 20 minuta, kao da nemamo energije. Protivnici prelako prolaze pored nas, nismo dovoljni dobri ni u posjedu kad treba napasti niti imamo pravi blok bez lopte - konstatirao je Solbakken nakon remija s Vejleom.</p><p>Na travnjak je u toj utakmici poslao ovih startnih 11: <strong>Johnsson - Ankersen, Nelson, Sigurdsson, Boilesen - Mudražija, Zeca - Biel, Wind, Fischer - Wilczek</strong>.</p><p>Kopenhageova momčad, prema Transfermarktu, vrijedi 38, a Rijekin 16 milijuna eura. Danci imaju nogometaše sa 70-ak europskih utakmica u nogama; Solbakken je u Europi momčad vodio 142, a <strong>Simon Rožman</strong> tek 19.</p><p>No sve velike autsajderske priče počinju iz unutarnje kohezije i optimizma te, u Rijekinom slučaju, iz kolektivne klupske svijesti pogonjene neuništivim optimizmom predsjednika <strong>Damira Miškovića</strong> na kojem se surfalo kad su rušeni Stuttgart, Milan, Feyenoord...</p><p>Rijeka zna da u jednoj utakmici može, a zna i da - ne mora. U jednoj je utakmici sve moguće, a nogometaši su svjesni da bi eventualnim senzacionalnim prolazom u EL skupine svome predsjedniku na lice stavili jedno 3.5 milijuna osmijeha (drugim riječima: itekako igraju - sa svoj džep).</p><p>Riječka nogometna rana i dalje je uža obrana, još uvijek prespora na širokom prostoru, ali u četvrtak od 20 sati na Parken stadionu u Kopenhagenu široki bi prostor ionako trebao biti na danskoj polovici travnjaku. <strong>Štefulju</strong>, <strong>Muriću</strong>, <strong>Franku</strong>, <strong>Kulenoviću</strong> i prijateljima na raspolaganju.</p><p>Danci će napasti, oni imaju imperativ pobjede i prolaska. Rijeka će igrati dijametralno drukčiju utakmicu od one prije pet dana kad je kod kuće u produžecima sa 2-0 slomila žilavi ukrajinski Kolos Kovalivka.</p><p>I još nešto, o razbijanjima mitova o nadarenim, ali lijenim Hrvatima koje vrijedni sjevernjaci puni zdravih radnih navika redovito pretrče i nadtrče: protiv Kolosa Rijeka je trčala, ne europski nego - svjetski.</p><p><strong>Lončar</strong> i Štefulj pretrčali su preko 15 km, Franko, <strong>Čerin</strong> i <strong>Smolčić</strong> preko 14, a Murić kojeg se uglavnom promatra kao prototip 'šetača' nanizao je 13.279 kilometara.</p><p>Teoretski, Kopenhagen je već prošao no: teorija igra dok ne lopta ne krene. I može se... U jednoj se utakmici sve može. Rijeka je autsajder, ali ta mlada momčad predvođena fanatičnim radoholikom od svog mladog trenera na Rujevici radi kao navijena i u Kopenhagenu - ima šanse!</p>