Ima se, može se: Nadal se počastio jahtom za 3 mil. $

Novak Đoković i Roger Federer otkazali su nastup na sljedećem velikom turniru, Rogers Cupu u Montrealu, a još se uvijek čeka potez trećeg člana Velike trojke Rafaela Nadala.

Prije nego ga teniska sezona, kao i ostale najbolje tenisače, odvede na sjevernoamerički kontinent, Španjolac se odlučio malo počastiti. Svoju materijalnu kolekciju obogatio je novom jahtom dugom 24 metra te vrijednoj tri milijuna američkih dolara.

Od nagrada 110 milijuna

Radi se o jahti poljskog porijekla koja će svoju premijeru doživjeti u rujnu tijekom Cannes Yachting Festivala. Nadal će ju, pak, tek dobiti sljedeće godine, ali ugovor o kupnji ove 'brodice' koja će moći primiti 12 ljudi već je sklopljen.

- Za nekoga tko je s otoka, kao što sam ja, more je dio života. Ne krijem da volim more. Uvijek kada sam na odmoru u Mallorci, pronađem vrijeme da odem na more i uživam na brodu. Vrlo sam sretan što ću ploviti brodom Sunreef Yachtsa i zahvalio bih se Francisu Lappu što mi je ovo omogućio - rekao je drugi tenisač svijeta.

Inače, samo od turnirskih nagrada Nadal je u karijeri osvojio 110 milijuna dolara. Dugo je bio 'skroman'...