Imam prijatelja u Rijeci, ali kad utakmica krene, to više nisu...

Nažalost, nije završilo kako smo mi htjeli. Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, koncentrirano, pokazali pravi gard kakav Dinamo mora imati. Poslije našeg gola dogodilo nam se što ne želimo, povukli smo se i odmah primili malo sretni gol. Nismo pobijedili, ali igra je bila dobra, rekao je Mario Gavranović.

Napadač Dinama doveo je "modre" u vodstvo na Maksimiru protiv Rijeke u derbiju šestog kola HNL-a, ali gosti se na Kvarner ipak vraćaju s bodom u džepu nakon lijepog gola Momčila Raspopovića.

- Prije ili poslije mora nam se vratiti malo sreće, ali sreću moraš izazvati. Kroz kvalitetu igre moramo navući to na našu stranu i siguran sam da s momčadi koju imamo možemo napraviti dobre stvari. I u Europi? Pokušat ćemo - rekao je Gavranović.

Dinamo će europsku sezonu nastaviti ogledima u skupini D Europske lige protiv Fenerbahčea, Anderlechta i Spartaka iz Trnave.

- Možemo se boriti protiv svakoga. Imamo teške protivnike koji su sigurno velika imena u Europi, ali ići ćemo s raširenim plućima, pokazati da smo prvaci naše države i pokušati proći grupu - kazao je švicarski reprezentativac, koji se kasno priključio momčadi s obzirom na nastup na Svjetskom prvenstvu:

- Bilo je teško i sretan sam sada kako se sve vratilo u normalu. Nije lijepo kad moraš igrati, a nisi na maksimumu i brzo se umoriš. Bio je to dosta dug period jer nisam prošao pripreme. Došao sam kad su praktički počele utakmice i kroz njih sam dolazio u formu. Sad se dobro osjećam i nakon utakmica osjećam da imam moć sprintati i dalje. Ali mislim da i cijela momčad dobro izgleda.

Švicarska? Ne znam što me tamo čeka

- Slijedi odmor? Ja idem sutra u reprezentaciju, za mene baš i nije, haha. Imamo tamo kompliciranu situaciju zbog svega što se dogodilo na Svjetskom prvenstvu, tako da ne znam što me baš čeka, ali izgurat ćemo - kaže Gavranović.

Kao što je i najavio, Mario je još jednom burno proslavio gol bivšem klubu. Ljubio je grb i gestikulirao prema domaćim navijačima. No, kaže, ne doživljava ga posebno.

- Znači mi kao i svaki drugi gol, vjerujte mi. Kad utakmica počne... Iako s druge strane imam dosta prijatelja, nisu mi više prijatelji i nitko mi ne treba zamjerati ako idem (jako) u svaki duel. U svakoj utakmici idem tako.

>>> Video Gavranovićeva gola pogledajte OVDJE.

Dinamo je bio bliže pobjedi, ali ispromašivao se. Pa i sam Gavranović.

- Jako je pozitivno što sada stvaramo šanse. To su sve polušanse, ali dolazimo u te situacije i mislim da moramo biti još koncentriraniji da to odmah kaznimo. Puno je lakše igrati kad vodiš, otvori se sve. U svakoj utakmici dosad zabili smo barem jedan gol, to se tako mora nastaviti i siguran sam da će sve doći na svoje mjesto - zaključio je Mario.