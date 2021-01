Jedna od najvećih trakavica ovogodišnje NBA sezone je napokon došla kraju.

Sjajni James Harden je nakon poraza od Lakersa u doigravanju prošle sezone najavio svoj odlazak iz Houstona, ali čelnici kluba i navijači su mislili da je to samo trenutak frustracije.

Rocketsi su mu dovodili tijekom godina igrače poput Chrisa Paula i Russella Westbrooka, ali Harden nikako nije mogao napraviti iskorak i doći do toliko željenog naslova. Došlo je do zasićenja, a to je najavio čelnicima uoči početka sezone.

Na vrhuncu je karijere, već mu je 31. godina i svjestan je da nema još puno godina pred sobom, a titulu želi što prije vidjeti u svojim rukama. Osjetio je da to s Houstonom neće biti moguće. Nije se pojavio na trening kampu uoči početka sezone, udebljao se, uporno je tražio 'trade', ali klub je odbijao. Ipak, ta želja mu je danas ispunjena.

U velikom 'tradeu' u kojem su sudjelovale četiri momčadi James Harden je prešao u Brooklyn Netse, a Houston je dobio četiri picka prve runde te četiri zamjene izbora na draftu, Victora Oladipa koji dolazi iz Indiane, Dantea Exuma iz Cavsa te Kurucsa iz Netsa.

Pacersi su dobili Carisa LeVerta i picka druge runde, a Clevelandu su pripali Taueran Prince i Jarett Allen iz Netsa.

Ovo je definitivno jedan od najvećih trejdova u posljednjih desetak godina, a Brooklyn Netsi su tijekom noći postali možda i glavni kandidati za naslov prvaka. Naravno, tu su Lakersi Anthonyja Davisa i LeBrona Jamesa, tu su u Clippersi Paula Georgea i Kawhija Leonarda, ali Netsi zvuče zaista moćno.

Kevin Durant, Kyrie Irving i James Harden. Kako to strašno zvuči. Nevjerojatno moćna trojka.

Hardenove želje su ispunjene, Steve Nash je dobio strašno pojačanje, a Kevin i Kyrie nevjerojatnog suigrača. No hoće li oni moći funkcionirati zajedno? Harden i Durant su igrali zajedno u Oklahomi, ali Harden je bio igrač s klupe bez većeg značaja za momčad.

Dojma smo kako Netsima neće biti dovoljna jedna lopta, ali dobili su nevjerojatno pojačanje, u ovome trenutku jednog od najboljih košarkaša na svijetu i čovjeka koji bi mogao biti ključan faktor za osvajanje titulu. Ako Nash uspije pronaći Hardenu ulogu u momčadi, Netsi će biti nezaustavljivi.

'Brada' je tako napustio Rocketse nakon devet godina tijekom kojih je svaku sezonu završavao s prosjekom većim od 20 koševa, a čak tri sezone je išao preko 30 koševa.

Harden je napokon otišao iz Houstona, Rocketsi su se riješili nezadovoljnog košarkaša, a Netsi su dobili jednog od najboljih na svijetu. No mač s dvije oštrice.