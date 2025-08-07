Obavijesti

Sport

Komentari 0
BRAVO, JOSIPE!

Imamo novu jedriličarsku senzaciju: Tafra postao svjetski doprvak u klasi ILCA 6...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Imamo novu jedriličarsku senzaciju: Tafra postao svjetski doprvak u klasi ILCA 6...
Foto: privatna arhiva

Josip Tafra postao je svjetski juniorski doprvak u klasi ILCA 6

San Pedro, Los Angeles, prošloga je tjedna bio svjetsko središte mladih jedriličara i jedriličarki, domaćin Svjetskog juniorskog prvenstva u klasi ILCA 6. Među čak 140 natjecatelja u muškoj konkurenciji, izniman uspjeh ostvario je Josip Tafra, mladi jedriličar Jedriličarskog kluba Labud, osvojivši srebrnu medalju i ponosnu titulu viceprvaka svijeta!

Josip je kroz cijelo prvenstvo pokazao izuzetnu mentalnu čvrstoću, taktičku zrelost i natjecateljski kontinuitet. Iz regate u regatu napredovao je prema vrhu i u konačnici zasluženo stao na pobjedničko postolje. Ovaj veličanstveni rezultat došao je upravo na obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dodatno naglasivši značaj uspjeha za klub i hrvatsko jedrenje.

Foto: privatna arhiva

Ovo srebro sjaji još jače kad se zna da je Jedriličarski klub Labud prošle godine proslavio 100 godina postojanja, jubilej koji je sad dodatno obogaćen ovim međunarodnim priznanjem.

Trener Vedran Mandić, koji Josipa prati i razvija kroz klupski program, ne krije ponos i nadu u Josipov daljnji napredak, s pogledom prema velikom cilju - Olimpijskim igrama 2032. godine. Već sad Tafra je ime koje obećava, a ovim rezultatom potvrdio je da je riječ o sportašu čija karijera tek uzima puni zamah.

Po povratku u Split, Josipa i trenera dočekali su članovi Labud Sailing Teama, a prava proslava u klubu najavljena je za dva tjedna. Slavljenički duh ipak će kratko trajati, već ovoga četvrtka Josip i trener Mandić putuju u Marstrand (Švedska), gdje ih očekuje novi izazov, Seniorsko Europsko prvenstvo u klasi ILCA 6. 

Foto: privatna arhiva
VIŠE OD HOBIJA Puljanka Sanja: Imam četvero djece i glavna sam za kormilom
Puljanka Sanja: Imam četvero djece i glavna sam za kormilom
KLASA KRSTAŠ FOTO Pripreme za nastavak regate Šibenik - Civitanova
FOTO Pripreme za nastavak regate Šibenik - Civitanova

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Tudor ostao bez napadača, najskuplje pojačanje Cityja odlazi iz kluba?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Tudor ostao bez napadača, najskuplje pojačanje Cityja odlazi iz kluba?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Bijesni navijači Rijeke: 'Slučajni prvaci, smiju nam se. Đalović je postao najveći uteg momčadi'
RIJEČKI DEBAKL

Bijesni navijači Rijeke: 'Slučajni prvaci, smiju nam se. Đalović je postao najveći uteg momčadi'

Kako sada dati otkaz treneru koji nam je donio dva trofeja? Na pola puta smo da nam se ponovi Hajduk iz 2004., komentiraju ljutiti navijači Rijeke nakon debakla protiv Shelbournea u Europskoj ligi
VIDEO Rijeka - Shelbourne 1-2: Šokantan poraz prvaka HNL-a! Irci slave povijesni preokret
DEBAKL RIJEKE

VIDEO Rijeka - Shelbourne 1-2: Šokantan poraz prvaka HNL-a! Irci slave povijesni preokret

Janković je iskoristio poklon i zabio iz penala. Rijeka je povela unatoč slabijoj igri, no uslijedio je neslavan preokret Iraca koji su stigli do najveće pobjede ikada. Riječani imaju šansu popraviti dojam za šest dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025