Imamo novu jedriličarsku senzaciju: Tafra postao svjetski doprvak u klasi ILCA 6...

San Pedro, Los Angeles, prošloga je tjedna bio svjetsko središte mladih jedriličara i jedriličarki, domaćin Svjetskog juniorskog prvenstva u klasi ILCA 6. Među čak 140 natjecatelja u muškoj konkurenciji, izniman uspjeh ostvario je Josip Tafra, mladi jedriličar Jedriličarskog kluba Labud, osvojivši srebrnu medalju i ponosnu titulu viceprvaka svijeta!

Josip je kroz cijelo prvenstvo pokazao izuzetnu mentalnu čvrstoću, taktičku zrelost i natjecateljski kontinuitet. Iz regate u regatu napredovao je prema vrhu i u konačnici zasluženo stao na pobjedničko postolje. Ovaj veličanstveni rezultat došao je upravo na obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dodatno naglasivši značaj uspjeha za klub i hrvatsko jedrenje.

Foto: privatna arhiva

Ovo srebro sjaji još jače kad se zna da je Jedriličarski klub Labud prošle godine proslavio 100 godina postojanja, jubilej koji je sad dodatno obogaćen ovim međunarodnim priznanjem.

Trener Vedran Mandić, koji Josipa prati i razvija kroz klupski program, ne krije ponos i nadu u Josipov daljnji napredak, s pogledom prema velikom cilju - Olimpijskim igrama 2032. godine. Već sad Tafra je ime koje obećava, a ovim rezultatom potvrdio je da je riječ o sportašu čija karijera tek uzima puni zamah.

Po povratku u Split, Josipa i trenera dočekali su članovi Labud Sailing Teama, a prava proslava u klubu najavljena je za dva tjedna. Slavljenički duh ipak će kratko trajati, već ovoga četvrtka Josip i trener Mandić putuju u Marstrand (Švedska), gdje ih očekuje novi izazov, Seniorsko Europsko prvenstvo u klasi ILCA 6.

Foto: privatna arhiva