Kako Petra gazi! Martić je u osmini finala Wimbledona...

Hrvatska bajka na Wimbledonu traje i dalje. Ispali su Karlović, Čilić i Vekić, ali našu čast fantastično brani Petra Martić koja je prošla u osminu finala Wimbledona i izborila drugi tjedan najvažnijeg turnira u tenisu.

Sjajna Petra pobijedila je Amerikanku Daniellu Collins sa 6-4, 3-6, 6-4 i izjednačila svoj najbolji rezultat na Wimbledonu. Posljednji put je u osmini finala All England Cluba bila 2017. kada je u napetom meču izgubila od Ribarykove,

Prvi set bio je jednosmjerna ulica od samog početka. Martić je krenula agresivno, naročito na drugi servis od protivnice koja je djelovala nesigurno, a naša tenisačica je to sjajno iskoristila i odmah joj oduzela servis. Pokušala se vratiti, no imala je 17 neprisiljenih pogrešaka u prvom setu što su bili sjajni pokloni za tenisačicu iz Duća.

Petra je suvereno potvrdila dominaciju u prvom setu i servisom bez izgubljenog poena došla do 1-0.

U drugom setu Amerikanka je smanjila broj grešaka i domah je to izgledalo drugačije. Bila je to prava borba s bekendima, do posljednje loptice. A u takvom načinu igre snašla se bolje Collins. Pritisnula je našu tenisačicu i u šestom gemu stigla do prve 'break lopte'.

No ono što smo mogli naučiti svih ovih godina je da se naša Petra baš nikad ne predaje. Odmah u sljedećem gemu imala je dvije prilike za povratak u set, pa isto tako i dva gema poslije, no Amerikanka je sve te pokušaje odbila i izjednačila u setovima na 1-1. Bila je naša tenisačica jako blizu, no jako se mučila na 'break loptama' što ju je na kraju i koštalo seta, a njezina trenerica Sandra Zaniewska nervozno je sjedila i hvatala se za glavu. Nisu 'štimali' ti reterni, naročito na mekanim servisima od protivnice koja joj je s takvim načinom igre davala šanse, n

No brige nije bilo, pa Petra je kraljica trećih setova. Do ovog meča je osvojila čak 11 trećih setova zaredom i bili smo sigurni da će se ta brojka popeti i na 12.

Collins je na krilima drugog seta ušla u treći i odmah oduzela Martićki servis u prvom gemu i potvrdila svoj za 2-0. Sve se više dizala u igri, a Petra je padala, što nas je malo zabrinulo. No kakav je samo ona borac, dokazala je i pokazala već nekoliko puta. Osvojila je tri gema zaredom i vratila se u meč.

Poslije toga je svaka tenisačica bila uvjerljiva na servisu, bez previše ponuđenih prilika protivnici. A onda šlag za kraj. Martić je svoje odradila i povela 5-4 te prenijela pritisak na Collins. Trema se itekako vidjela, promašila je dva čista bekenda i pomogla našoj tenisačici da dođe do velike pobjede za konačnih 6-4, 3-6, 6-4.

Sezona iz snova tako se nastavila za našu Petru, Ove godine je osvojila prvi turnir u karijeri u Istanbulu, stigla do četvrtfinala Roland Garrosa što joj je najbolji rezultat na Grand Slamovima, dok je u Birminghamu ispala u polufinalu

Posljednji put je u osmini finala Wimbledona bila 2017. kada je odigrala sjajan meč protiv Ribarykove, no tada je ispustila pobjedu u trećem setu i ispala s Wimbledona. Ovaj put se nadamo da tako neće biti, da će biti uspješnija i da će izjednačiti najbolji rezultat na Grand Slamovima, a to je zasad četvrtfinale RG-a.

Ona će za četvrtfinale igrati protiv Eline Svitoline koja je osma na WTA ljestvici.