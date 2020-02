'Imamo šansu protiv Valencije, zabijao sam već na Mestalli...'

Mario Pašalić zabio je gol za pobjedu Atalante nad Romom, čime se momčad iz Bergama odvojila na šest velikih bodova od Rome na prvenstvenoj ljestvici, ali i dodatno podigla samopouzdanje pred večerašnji ogled s Valencijom u osmini finala Lige prvaka.

Jesu li se slegli dojmovi nakon sjajnog gola i vrijedne pobjede nad Romom?

- Ispalo je da je trener pogodio sa zamjenom, sretan sam zbog postignutog gola, ali bitna je samo pobjeda i to što smo se odvojili od Rome na ljestvici. Sada imamo komotniju situaciju zbog prednosti od šest bodova, i ako zadržimo ovaj ritam vjerujem da ćemo zadržati četvrtu poziciju.

Ove godine Atalanta igra jako dobro, rezultati su iznad očekivanja, što je tome razlog?

- Po meni je ključ dobra atmosfera u svlačionici i općenito u cijelom klubu. Iskreno, od svih posudbi gdje sam bio, a bio sam u pet klubova, u Atalanti je najbolja atmosfera. Družimo se kao momčad i izvan svlačionice, odlazimo na ručkove i večere, nitko se ne diže iznad ostalih, nema zvijezda, baš imamo obiteljsku atmosferu. Slično je i s trenerom i predsjednikom kluba, obzirom da klub vode otac i sin, prenijeli su obiteljsku atmosferu na cijeli klub.

Dojam s tribina je i da su navijači zadovoljni?

- Sve je povezano, homogeno, navijači su uz nas i kad nam ide i kad ne ide, igramo atraktivno, u zadnje dvije – tri sezone postižemo i najviše golova, očito im se sviđaju igre i rezultati...

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

Što očekujete protiv Valencije u Ligi prvaka?

- Gledali smo njihove utakmice, baš sam gledao utakmicu s Atleticom. Defenzivno su strašno jaki, kompaktni, a naprijed imaju brze i kvalitetne igrače koji nam mogu stvoriti probleme u kontra napadima. Nisu slučajno pobijedili Barcelonu. Moramo biti oprezni, ali imamo šanse, po meni je to 50-50. Prvu igramo na San Siru, moramo napraviti dobru bazu pred uzvrat, ali siguran sam da se o prolazu neće odlučivati samo u prvoj utakmici, moramo biti pravi i u uzvratu.

Hoćete li početi od prve minute?

- To se kod nas ne zna do pred samu utakmicu...

Trenera Gasperinija svi hvale, kako je raditi s njim?

- Ima svoj jedinstveni stil, kako igre, tako i treninga. Dosta se radi s loptom, ali i bez, pogotovo u teretani. Fizički je to dosta naporno, ali očito je da nam taj rad donosi rezultate, pogotovo je to dobro za mlade igrače. Ako šute i slušaju, trener za njih može napraviti jako puno.

Jeste li se nadali prolazu skupine Lige prvaka?

- Nakon tri kola nitko nam nije davao šansu, nismo ni mi sami očekivali da će do sada ovako ispasti. Gubili smo od Cityja 1-0 u četvrtom kolu, na poluvremenu smo se smirili, ja sam brzo zabio, i od tada je krenulo sve pozitivnije. Vidjeli smo da se može igrati i s njima i sa svima ostalima.

Postigli ste neke ključan golove, osim Cityja zabili ste i Šahtaru... Koji vam je najdraži?

- Oba su gola bila jako važna, donijeli su dobro klubu... , bodove, ne znam,meni je svaki jednak, važan,pogotovo ako donosi dobro klubu...

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL, screenshot/TW

Od početka karijere ističete gol Dinamu u dresu Hajduka kao najdraži. Kako ste se snašli na 'provokaciju' Roberta Knjaza da ćete imati popusta za Dinamo u Ligi prvaka?

- Spontano je bilo... Svi znaju tko sam, odakle sam, kome pripadam... Na koncu, ja sam igrač Atalante i samo to je dovoljno da dam svoj maksimum, bez obzira što smo igrali protiv hrvatskog kluba. Inače, emisija mu je super, gledao sam kad je radio razgovore s Deranjom, Pletikosom... baš su zanimljive...

Kako komentirate da većina vas reprezentativaca koji igrate u Italiji ima odlične sezone?

- Da, zanimljivo je da svima ide, svi su na vrhunskom nivou, i Rebić i Brozović... Nadam se da ćemo i na Euru nastaviti u istom ritmu.

Dalić vas jako cijeni, nadate se pozivu?

- Igram non stop, dobro, zadovoljan sam, treba držati ovu razinu do priprema reprezentacije i Eura, vidjet ćemo što izborniku treba i koga će izabrati. Uskoro će okupljanje i prijateljski ogledi u Dohi, vidjet ćemo što će izbornik reći...

Vi ste u specifičnoj situaciji, Atalanta je praktično odlučila otkupiti vaš ugovor od Chelsea. Bi li voljeli da se status riješi prije Eura ili da dobrim igrama na Euru možda privučete i neki bogatiji klub?

- Volio bih da se status riješi, prvi put sam od odlaska iz Splita dvije sezone u istom klubu i to se osjeti na mojim igrama. Ovdje mi je super, Atalanta ima pravo izbora i sada je sve na njima...

Foto: DANIELE MASCOLO

Dobro obaviješteni izvori tvrde da je dogovor već postignuti i da se čeka samo objava. Znate li vi nešto o tome?

- Ne, ne zamaram se time, kad dođe vrijeme znat ću što su odlučili...

Bit će ovo ljeto velikih odluka za vas, novi ugovor, odlazak na Euro...?

- Točno, ali moj fokus je trenutno na Valenciji, ne bih dalje širio priču do ljeta. Ako Bog da odigrat ću dobro sezonu do kraja, otići ću na Euro, odraditi i tamo najbolje moguće, a onda započeti novu sezonu s klubom u kome ću ostati par sezone.

Promijenili ste dosta sredina, zemalja, liga... Koje su specifičnosti?

- Svaka liga ima svoje, u Španjolskoj se igra tehnički nogomet, svi pokušavaju igrati od noge do noge, u Francuskoj se igra na snagu, u Italiji je taktika sve, s tim da se Atalanta ipak izdvaja zbog toga što gaji napadački nogomet... Mogu reći da gdje god sam bio da sam se dobro snašao..

Jeste li već imali priliku igrati protiv Valencije?

- Dva puta sam igrao protiv njih dok sam igrao u Elcheu i oba puta izgubio, a u dva ogleda u kvalifikacijama za Ligu prvaka s Monacom smo jednu utakmicu dobili, drugu izgubili. U prvoj sam zabio i gol, ali su oni prošli u Ligu prvaka, a mi smo nastavili u Europskoj ligi...

Kakva je atmosfera na Mestalli?

- Jako bučna, pogotovo iza gola... Stadion je vrhunski, skupi se 50-60.0'00 gledatelja i bit će nam jako nezgodno u uzvratu. Ali, znamo što nas čeka,...

Ove godine Atalanta je napravila povijesni uspjeh u Ligi prvaka, prolaz bi bio šlag na tortu...

- Slažem se da je to najveći uspjeh kluba, ali sad kad smo stigli do tu, nemamo namjeru stati. Želimo ići i dalje i vidimo svoju šansu preko Valencije.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vezni red je najjači dio reprezentacije, u tom segmentu je najveća konkurencija..

- Baš smo jaki, Broz je glavni igrač Intera, Luka je najbolji igrač na svijetu, Raketa je s Barcom osvojio tko zna koliko trofeja, Niksi je tek ušao u reprezentaciju a već igra važnu ulogu i odmah je postao nositelj i jedna od važnih kotačića u kvalifikacijama, Rog je sada ozlijeđen, ali je imao jako dobar prvi dio sezone, Miki je jako dugo u reprezentaciji... Stvarno imamo vrhunski vezni red.

Rusko srebro je velika motivacija, ali i velika obaveza?

- Došli smo u situaciju da nas svi respektiraju, ali i da se svi pale se na nas,. žele nas pobijediti. Bit će teško, velika su očekivanja, ali imamo vrhunsku momčad i možemo napraviti dobar rezultat...

Otvaranje Eura protiv Engleza na Wembleyu je također privilegija, jedna od utakmica koju svatko sanja u karijeri?

- Baš tako, vrhunski protivnik, kultni stadion, prva utakmica Eura... Tko bi i poželio više. A opet, to je otvaranje, jako važna utakmica koja može usmjeriti daljnji tijek prvenstva...

Koga bi poželjeli za trećeg protivnika?

- Iskreno, nemam ni želja s kim bi volio igrati niti s kim ne bih. Ne bi bilo dobro da to budu Škoti zbog troga što su 'domaćini', a ni Srbija iz razloga koji nemaju veze s nogometom. Ne možemo na to utjecati pa se niti ne opterećujem razmišljanjem tko će to biti. O tome ćemo razmišljati tek kad prođu kvalifikacije...