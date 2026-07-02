IMAMO SPEKTAKL Potvrđena borba godine, Plazibat napada titulu protiv Moryja Kromaha!

To je to! Antonio Plazibat borit će za za titulu u teškoj kategoriji pod okriljem Glory organizacije. Hrvatski nokauter će se boriti protiv prvaka, opasnog Moryja Kromaha (26), na stadionu Gelre Dome u Nizozemskoj, 12. prosinca. Borba će se održati na Glory Collision 10 pripredbi, a nakon predhodnog spektakla u kojem su oba borca brutalnim nokautima "ugasili" protivnike, počelo se pričati o ovoj borbi. Sada je napokon vrijeme da Plazibat napadne titulu.

Antonio Plazibat pobijedio je Anisa Bouzida nokautom u zadnjem meču. Na Glory 9 priredbi odradio je spektakularan meč koji je otišao u dodatnu rundu, a onda je hrvatski borac lansirao projektile u glavu protivnika sredinom runde. Pogodio je Bouzida s osam čistih udaraca u glavu i srušio ga na pod te potvrdio da je jedan od najjačih kickbox udarača današnjice. U Gloryju Plazibat ima omjer od devet pobjeda i dva poraza, uz ukupan rekord 25-5, uz 17 nokauta.

Gloryjev teškaški prvak, Mory Kromah, na prošloj priredbi također je čudesnim nokautom pobijedio Miloša Cvjetićanina te obranio titulu prvaka. "Crni duh" postao je miljenik publike zbog atraktivnog stila borbe i nevjerojatne nokauterske moći. U Gloryju ima rekord 10-1, sa šest nokauta, a ukupan profesionalni omjer mu je 38-3-1 uz 25 nokauta.

Prije same potvrde meča, Kromah je počeo provocirati Plazibata te se na odmoru u Hrvatskoj pojavio s pojasevima prvaka. Fotografiju je objavio na društvenim mrežama uz opis: "Pokazujem pojaseve po Hrvatskoj, čisto zato što Plazibat to još nije napravio", napisao je.

Plazibat mu, pak, nije ostao dužan. Javio se u komentarima objave i poručio "black ghostu"...

- Nakon što te nokautiram, moj poklon tebi bit će besplatna rehabilitacija u Hrvatskoj, najljepšoj zemlji na svijetu - poručio je Solinjanin.

