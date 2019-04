Imao je moždani, ali Cro Cop ne miruje! 'Imao sam seminar'

Mirko Filipović imao je moždani udar prije mjesec dana, ali on jednostavno ne može bez borilačkih sportova. Pa tko bi mu i zamjerio, u treningu je gotovo od djetinjstva. On se više ne smije boriti, ali zato smije trenirati i savjetovati druge, što on radi s velikim zadovoljstvom.

Najbolji hrvatski borac u povijesti gostovao je na seminaru borilačkih sportova u Vicenzi gdje je mladim borcima pokazivao neke poteze koje je naučio tijekom bogate karijere i dijelio savjete koji će im sigurno jako dobro doći. Ipak je riječ o borcu koji je odradio ukupno 52 borbe, uz 38 pobjeda, samo 11 poraza, dva neriješena i jedan nevažeći meč.

Mirko se fanovima obrati preko Instagrama i još jednom podsjetio kako je definitivno završio s borbama. Okreće se novom poslu, poslu mentora i trenera. Ubuduće će od njega učiti Satoshi Ishii, Ante Delija i Saša Milinković, koji već nekoliko godina treniraju u njegovoj dvorani u Gajnicama

- Sinoć (nedjelja) sam održao seminar u Vicenzi. Bilo je odlično i brzo je prošlo, iako smo radili puna tri sata. Seminari su definitivno jedna od stvari preko kojih ću ostati aktivan u borilačkom sportu uz naravno rad s Antom Delijom,Satoshi Ishiijem i Sašom Milinkovićem, koji treniraju u mojoj dvorani i kojima ću sada moći posvetiti vrijeme i pažnju koju svojim radom i ponašanjem zaslužuju .Ja se više definitivno neću boriti ,a niti smijem i niti želim riskirati zdravlje i to sam definitivno prelomio. Iako se odlično osjećam, još uvijek sam na terapiji lijekovima do 1. lipnja, a nakon toga moći ću se posvetiti i malo jačim treninzima za svoju dušu jer mi neopisivo fale i jer uživam u njima.

- Za sada radim više tonizirajuće treninge jer tijelo ne smijem još izlagati prevelikim naporima dok traje terapija, a niti smijem potpuno prestati s treninzima za vrijeme terapije jer bi to jako loše djelovalo na cijelo tijelo a na srce pogotovo, jer je moje tijelo naučilo na svakodnevne treninge i tjelesni napor, a koljena operirana kojima su potrebne vježbe i led poslije njih ili me inače bole da ne spominjem. Pozdrav - napisao je Mirko Filipović na Instagramu...

Legendarni borac šokirao je sve nakon što je objavio da je njegova karijera gotova zbog moždanog udara. Postao je legenda hrvatskog sporta i apsolutna legenda borilačkih sportova. Da je mogao, Mirko bi sigurno odradio još koju borbu, ali nažalost moždani udar mu je pokvario planove i natjerao ga da ode u prijevremenu mirovinu. Jer život je ipak najbitniji. Pobjeda protiv Nelsona 16. veljače tako će ostati zapisana kao njegova posljednja borba u karijeri, a u besmrtne i u mirovinu je otišao sa serijom od čak 10 pobjeda zaredom.