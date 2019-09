Gojak: Džeko i Pjanić pričali su da im je Atalanta bila najteža

Dinamo je, uz puno muke, u dvoboju 8. kola svladao (1-0) Istru 1961. Junak utakmice bio je jedini strijelac Mario Gavranović kojem se tako konačno 'otvorilo', švicarski napadač postigao je prvi gol sezone baš prije početka Lige prvaka. A to su dobre vijesti za Nenada Bjelicu...

- Nismo odigrali jako dobru utakmicu, to nam se događalo i prošle sezone protiv reprezentativnih stanki. Ali, uzeli smo tri boda, to je najvažnije. Vratili smo se na prvo mjesto na ljestvici, tamo smo gdje i pripadamo, a najvažniji dvoboji tek su pred nama - kaže Mario Gavranović, pa dodaje:

- Atalanta je jako ozbiljna momčad koja je u Italiji završila među četiri najbolje ekipe, bit će to teška utakmica, ali igramo doma pred svojom publikom, pa ćemo sigurno odigrati bolje nego sada protiv Istre.

Vi ste konačno počeli zabijati, u zadnje dvije utakmice (za Švicarsku i Dinamo) postigli ste dva gola...

- Bilo mi je važno zabiti, iza mene je težak početak sezone, ali sada sam zabio za reprezentaciju i za Dinamo. Da, već sam zabijao Talijanima, kao igrač Rijeke sam zabio Milanu, no nije bitno tko će zabiti, već kakva će biti cijela momčad - završio je Gavranović.

A strijelcu Gavranoviću asistirao je Amer Gojak...

- Bila je ovo teška utakmica, mučili smo se, ali smo na kraju pobijedili. Gol Gavranovića? Nadao sam se da će Ćuže baš tamo dodati loptu, uspio je presjeći, a Gavranović je zabio. Ne vjerujem da mi je Ćuže namjerno dodao loptu, ali dobro je na kraju ispalo, haha - kaže Amer Gojak, asistent za jedini gol na utakmici.

- Atalanta? Naravno da nas ta utakmica jako pali, svi željno iščekujemo tu Ligu prvaka, za to smo se i borili. Idemo u srijedu pokazati kvalitetu i što Dinamo može u Maksimiru. Ova pobjeda nam puno znači za samopouzdanje, a vjerujem kako će svima i u Ligi prvaka biti teško u Zagrebu.

Koliko je važno to otvaranje Lige prvaka?

- Ma jako je važna, igramo pred svojim navijačima koji će biti 12. navijač, a bitno nam je da pobjedom otvorimo to natjecanje. Sve znamo, ulaznice su brzo rasprodane, očekujemo pravu podršku atmosferu na tribinama. Evo, i ja sam podijelio puno ulaznica, dolaze me gledati i iz Sarajeva.

Robert Prosinečki?

- Drago mi je što je ostao izbornik BiH, on mi je puno toga dao, u svakom trenutku mu se želim zahvaliti igrama na terenu. U Armeniji nismo imali sreće, već smo u prvom poluvremenu morali voditi 5-1, ali takav je nogomet.

Malo o Atalanti?

- Nismo još gledali Talijane, ali šef će nam ubrzo sve objasniti. MI smo i lani pokazali da možemo s velikim igrati u Maksimiru, ja sam ih par puta gledao prošle sezone. Edin Džeko i Miralem Pjanić kažu kako im je najteže bilo igrati protiv njih, da su agresivni, tehnički potkovani i da će nam biti teško - završio je Gojak.

Josip Čondrić još je jednom u Maksimiru odlično odradio svoj posao, ali njegova je momčad upisala još jedan poraz...

- Znali smo što trebamo raditi, borili smo se maksimalno, vjerujem da smo Dinamu otežali ovaj dan. Napravili smo jednu veliku pogrešku koja nas je koštala gola, pa i tog poraza - kaže vratar Puljana Josip Čondrić, pa nastavlja:

- Bili smo dobri do njihovog šesnaesterca, ali nam je onda kao i u zadnje dvije utakmice zakazala realizacija. No, to je nogomet, ova maksimirska utakmica, kao i one prije nje, dokazuju da smo na dobrom putu, pa i da dobro funkcioniramo kao momčad. A to nam je najvažnije.