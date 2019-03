'Imao sam šest potresa mozga, ali zdrav sam i igrat ću i dalje'

Korčulu je u nedjelju jako zabrinuo slučaj mladog igrača BŠK Zmaja Jure Pušića (20) koji se srušio na utakmici domaćina i Zagore te je morao napustiti igru nakon ukazane pomoći. Sjeo je na klupu za pričuve i ostatak utakmice odgledao s trenerom. Ipak, nema mjesta drami, kaže nam Pušić.

- Još prije utakmice osjetio sam slabost, ali sam mislio da ću moći odigrati. Izdržao sam 15-20 minuta, cijelo vrijeme mi se 'mantalo' pa sam sjeo na travnjak i signalizirao klupi da ne mogu više - kazao je Pušić.

[video: 1205303 / Jure Pušić srušio se na utakmici]

Činilo se kao da ste pali u nesvijest. Igrači su vas okružili...

- Ma ne, bio sam pri svijesti, ali su se moji suigrači uplašili jer sam i ranije imao nekih problema. Odmah su me okrenuli na bok, počeli me polijevati vodom, a to je kod mene stvorilo paniku i strah - rekao nam je mladi igrač Zmaja iz Blata.

Spomenuli ste probleme od ranije. O čemu se radi?

- Ima sam šest potresa mozga u dosadašnjoj karijeri, zadnji put u Neretvancu u 11. mjesecu i tada sam odlučio stati s nogometom. U Bosni i Hercegovini sam odradio sve pretrage, EEG, CT glave, sve je uredno bilo. Za nekoliko mjeseci, točnije 7.2., odlučio sam se vratiti nogometu - objašnjava Pušić.

Vaš trener je kazao kako ste uzimali medikamente?

- Točno, ali ne želim otkrivati o kojim tabletama se radi, to je moja stvar. Prije utakmice sa Zagorom ostao sam bez tableta i zbog toga je došlo do problema. Cijeli slučaj je napuhan, već sutra se vraćam treninzima, a u nedjelju se očekujem u zapisniku za utakmicu - kazao je Pušić i dodao kako ga roditelji, klub i trener podržavaju.

Svaki sljedeći mogao bi biti koban

Potresi mozga su sve češća pojava u sportu, a opetovani potresi mozga kod sportaša mogu ostaviti teške, po život opasne posljedice. Najbolji primjer je onaj kanadskog hokejaša Erica Lindrosa (46), velike NHL zvijezde koja je zbog ozljeda glave morala završiti karijeru.

Potres mozga smatra se jednom od najsloženijih ozljeda u sportu za dijagnosticiranje, procjenu i liječenje. Razlog tome leži u činjenici da do danas ne postoji pouzdani dijagnostički test ili marker na koji bi se liječnici mogli osloniti za brzo otkrivanje potresa mozga na terenu, već svakog sportaša, kod kojeg sumnjaju na potres mozga, moraju udaljiti s terena te napraviti temeljiti pregled.

Lindros je u karijeri pretrpio šest potresa mozga, kao i mladi Jure Pušić, a tako teške ozljede glave ostavile su velike posljedice na njegovo zdravlje i nakon karijere.

- Nakon potresa mozga imate i fizičkih i psihičkih problema. Bojite se hoćete li uopće moći nastaviti s karijerom na tako visokoj razini, strah vam se uvuče i u život. Da nisam imao sve te silne potrese mozga sigurno bi u igri uživao više, ne bih se bojao duela kao u drugom dijelu svoje karijere - kazao je Lindros svojevremeno.

Primarna ozljeda mozga rezultat je djelovanja mehaničke sile koja oštećuje tkivo u trenutku ozljede.

Sekundarna ozljeda mozga rezultat je komplikacija primarne ozljede, a između ostaloga uključuje ishemijsko oštećenje, edem mozga, hidrocefalus i upalu.