'Inače ne jedem dok igram. Svi se smiju, a ja ne znam zašto...'

Na utakmici zadnjeg prvenstvenog kola 'Forske lige otoka Hvara' između Sloge i Vatre sve je proteklo u pomalo neobičnom tonu. Nije to bilo uobičajene galame, vike i strke kakvu često obično viđamo na terenima u županijskim ligama diljem Hrvatske. Dapače, pričuvni igrači i navijači roštiljali su uz teren, a golman Vatre Štefan Đulčić za vrijeme utakmice nahranio je prvo sebe, a onda i psa. Ipak, kako kaže, to se inače ne događa.

- Ma ne jedem inače tijekom utakmice. Mislim da to nitko na svijetu ne radi. Ali ionako je ova utakmica bila odigrana iz kolegijalnosti prema našem suigraču koji se trudio uhvatiti titulu najboljeg strijelca, inače možda ne bi ni došlo do nje - rekao nam je Štefan, a onda otkrio kako to u ozbiljnoj utakmici ne bi napravio:

- Ma nema šanse. Nikad u velikom klubu. Pa ovo se dogodilo samo zato jer je takva bila ova utakmica, zezancija i to - rekao je golman Vatre.

Ipak, on nije jedini koji je jeo tijekom utakmice. Legendarni 'debeljko', kako su ga nazvali engleski mediji, imena Wayne Shaw, 'tarupao' je pitu na klupi dok je njegov Sutton United igrao protiv Arsenala u 4. kolu FA Kupa. Na kraju mu je pita prisjela jer ga je klub otpustio kad se pročulo da je njihov golman jeo tijekom utakmice zbog oklade...

Kako kaže Štefan, roštilj je u njihovoj ligi gotovo pa tradicija. Možda ne nakon svake utakmice, ali zato jako često. Većina ljudi koji igraju nogomet u tom natjecanju otvoreni su i veseli pa je utakmicu nakon sučevog zvižduka najbolje zaliti gajbom pive. Pas kojeg je nahranio bio je pak od igrača trećeg kluba, koji je zajedno sa svojom momčadi utakmicu gledao sa strane.

A golmana Štefana ova je situacija prilično iznenadila. Da je postao internetski hit sa svojim potezom, nije imao pojma, a dan mu je započeo jako čudno.

- Nisam imao pojma da sam završio u novinama. Izađem iz kuće, šetam po ulici, smije mi se prvi čovjek, smije mi se drugi. Stalno mi se netko smije, a ja ništa ne razumijem. A onda mi je cura otkrila da sam završio u novinama - sa smijehom nam je za kraj rekao Đulčić.