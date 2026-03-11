Obavijesti

PIŠU SLOVENCI

Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
Nakon što je Luka Dončić potvrdio raskid zaruka s Anamarijom Goltes, slovenski mediji prenijeli su informaciju kako je došlo do incidenta nakon poroda njihove druge kćeri. Anamaria je zvala policiju kada je došao Luka

Luka Dončić potvrdio je kako se razišao sa svojom zaručnicom, Anamarijom Goltes, s kojom ima dvije kćeri. Drama je počela kada je Anamaria obrisala sve zajedničke fotografije s društvenih mreža, a nedugo zatim o svemu se oglasio i slovenski košarkaš. Mediji su pisali kako se par razišao i prije rođenja njohve druge kćeri, što bi zaista mogla biti istina, a bivši zaručnici vode bitku oko skrbništva. Sada su slovenski mediji prenijeli i informaciju da se dogodio incident u bolnici pri porodu druge kćeri.

Naime, navodi se kako je Anamaria pozvala policiju kada je Dončić došao u bolnicu u Kranju. Navodno je Dončićhtio odvesti stariju kćerku sa sobom, ali o tome nema službene potvrde.

"Majka je pozvala policiju kada je Luka došao. Nije bilo nikakve intervencije niti bilo čega sličnog na javnom mjestu, a Luka je bio smiren. Ne možemo tvrditi što je bio razlog njezina poteza i što se krije iza toga, ali možemo potvrditi da je došlo do incidenta", naveo je portal Trma.si.

Nakon tog incidenta Dončić se vratio u SAD kako bi nastavio sa sezonom u Los Angles Lakersima, a potom je dao i izjave koje su dodatno podigle prašinu oko cijelog slučaja. Nadalje, obrisao je sve fotogorafije s Anamarijom, ali je ostavio s kćerima. 

- Ne znam što da vam kažem, bilo je puno toga, bio sam tamo za njezino rođenje i to mi znači sve. Bio je to rollercoaster. Bilo je lijepo, vidio sam kćer, vidio sam novorođenče. Bilo mi je teško otići od njih, ali ovo je posao i nadam se da se vidimo uskoro. Najbolja stvar na svijetu je biti otac. Dvije djevojčice, uh, napravit će mi pakao od života. Sigurno ću biti tjelohranitelj kada odem u mirovinu. To je najbolja stvar na svijetu, blagoslovljen sam zbog toga - rekao je Dončić po povratku u SAD.

