Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju

Luka Dončić potvrdio je kako se razišao sa svojom zaručnicom, Anamarijom Goltes, s kojom ima dvije kćeri. Drama je počela kada je Anamaria obrisala sve zajedničke fotografije s društvenih mreža, a nedugo zatim o svemu se oglasio i slovenski košarkaš. Mediji su pisali kako se par razišao i prije rođenja njohve druge kćeri, što bi zaista mogla biti istina, a bivši zaručnici vode bitku oko skrbništva. Sada su slovenski mediji prenijeli i informaciju da se dogodio incident u bolnici pri porodu druge kćeri.

Naime, navodi se kako je Anamaria pozvala policiju kada je Dončić došao u bolnicu u Kranju. Navodno je Dončićhtio odvesti stariju kćerku sa sobom, ali o tome nema službene potvrde.

"Majka je pozvala policiju kada je Luka došao. Nije bilo nikakve intervencije niti bilo čega sličnog na javnom mjestu, a Luka je bio smiren. Ne možemo tvrditi što je bio razlog njezina poteza i što se krije iza toga, ali možemo potvrditi da je došlo do incidenta", naveo je portal Trma.si.

Nakon tog incidenta Dončić se vratio u SAD kako bi nastavio sa sezonom u Los Angles Lakersima, a potom je dao i izjave koje su dodatno podigle prašinu oko cijelog slučaja. Nadalje, obrisao je sve fotogorafije s Anamarijom, ali je ostavio s kćerima.

- Ne znam što da vam kažem, bilo je puno toga, bio sam tamo za njezino rođenje i to mi znači sve. Bio je to rollercoaster. Bilo je lijepo, vidio sam kćer, vidio sam novorođenče. Bilo mi je teško otići od njih, ali ovo je posao i nadam se da se vidimo uskoro. Najbolja stvar na svijetu je biti otac. Dvije djevojčice, uh, napravit će mi pakao od života. Sigurno ću biti tjelohranitelj kada odem u mirovinu. To je najbolja stvar na svijetu, blagoslovljen sam zbog toga - rekao je Dončić po povratku u SAD.