Indiana produžila s trenerom McMillanom: 'On se prilagodio'

Unatoč ozljedama i igračkim promjenama, on i njegova trenerska ekipa su se uspjeli prilagoditi te ostvariti pozitivan rezultat. On na najvišoj razini predstavlja klub, grad i našu državu, izjavio je predsjednik Pacersa

<p>Košarkaški stručnjak <strong>Nate McMillan</strong> i trenutačno peta momčad Istočne konferencije NBA lige <strong>Indiana Pacersi</strong> dogovorili su produženje ugovora sa svojim trenerom, objavio je klub na svom internetskom portalu ne navodeći detalje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zubac trenira s djevojkom</strong></p><p>Prijašnji McMillanov ugovor s Pacersima vrijedio je do 30. lipnja 2021.</p><p>McMillan je na klupu Pacersa stigao u svibnju 2016., a u nepune četiri sezone je Indiana pod njegovim vodstvom imala pozitivan učinak 181-136 te nijednom nije ostala bez mjesta u NBA doigravanju.</p><p>- Ono što je Nate učinio u posljednje četiri sezone s našim klubom vrednovano je ovim produženjem ugovora. Unatoč ozljedama i igračkim promjenama, on i njegova trenerska ekipa su se uspjeli prilagoditi te ostvariti pozitivan rezultat. On na najvišoj razini predstavlja klub, grad i našu državu - izjavio je predsjednik Pacersa za košarkaše aktivnosti <strong>Kevin Pritchard.</strong></p><p>McMillan je kao glavni trener je proveo ukupno 16 sezona u NBA ligi, a prije Indiane vodio je Portland Trail Blazerse i Seattle SuperSonicse. Prije preuzimanja dužnosti glavnog trenera tri godine je bio i pomoćnik u Pacersima.</p><p>- Želim zahvaliti obitelji Simon, Kevinu Pritchardu i vodstvu Pacersa što su mi produžili ugovor u ovom vremenu bez presedana kroz koje prolazi naša zemlja. Sretan sam što sam dobio ovu priliku i veselim se što ću voditi ovu momčad u budućnosti - izjavio je u priopćenju 56-godišnji trener. </p><p>Dodajmo kako su posljednja testiranja pokazala kako nema novih pozitivnih slučajeva na korona virus u NBA-u. </p><p>Od 342 igrača testirana na Covid-19 u NBA 'balonu' u Orlandu od posljednje objave rezultata 5. kolovoza, nijedan test nije bio pozitivan, objavila je u srijedu NBA liga.</p><p>- U slučaju da netko od igrača unutar 'balona' bude ima potvrđen pozitivan rezultat na testu, bit će izoliran sve dok mu ne bude odobreno napuštanje karantene prema pravilima koje su donijeli NBA i Udruga igrača - stoji u priopćenju NBA lige.</p><p>U ovom će tjednu biti odigrane preostale utakmice za određivanje pozicija u doigravanju koje će započeti u ponedjeljak, 17. kolovoza.</p>