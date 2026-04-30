PREDSJEDNIK FIFE

Infantino: Iran će igrati na SP-u!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Infantino: Iran će igrati na SP-u!
Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS

Prema službenom rasporedu, Iran bi trebao odigrati svoje tri utakmice skupine G u Sjedinjenim Državama - u Los Angelesu protiv Novog Zelanda (15. lipnja) i Belgije (21. lipnja), zatim u Seattleu protiv Egipta (26. lipnja)

Predsjednik Fife Gianni Infantino potvrdio je da će Iran sudjelovati na Svjetskom prvenstvu 2026. i da će tri utakmice u skupini igrati u Sjedinjenim Državama kako je planirano.

Infantino je u četvrtak otvorio FIFA-in kongres u Vancouveru u Kanadi, ponovivši da će reprezentacija Irana doista biti prisutna na prvom Svjetskom prvenstvu s 48 reprezentacija, koje će od 11. lipnja do 19. srpnja zajednički organizirati Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, unatoč neizvjesnosti oko sukoba na Bliskom istoku.

- Za početak, želim nedvosmisleno potvrditi da će Iran očito sudjelovati na Svjetskom prvenstvu FIFA-e 2026. I naravno, Iran će igrati u Sjedinjenim Državama - izjavio je Infantino.

Na početku sukoba koji su 28. veljače pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, Iran je zaprijetio bojkotom natjecanja prije nego što je bezuspješno zatražio od FIFA-e da svoje utakmice premjesti u Meksiko.

36th AFC Annual Congress
Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump naknadno je sugerirao da iranski igrači možda nisu sigurni u Sjedinjenim Državama, iako su dobrodošli. Državni tajnik Marco Rubio nedavno je ponovio da prisutnost igrača nije problem, za razliku od nekih članova delegacije.

Iranska delegacija otkazala je svoje sudjelovanje na Kongresu FIFA-e u srijedu, navodeći uvredljivo ponašanje imigracijskih službenika po dolasku u zračnu luku Toronto, prema iranskim medijima.

Kanada je Iranski revolucionarnu gardu, ideološku vojsku Islamske Republike, označila terorističkom organizacijom, a predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, bivši je član ove organizacije.

Prema službenom rasporedu, Iran bi trebao odigrati svoje tri utakmice skupine G u Sjedinjenim Državama - u Los Angelesu protiv Novog Zelanda (15. lipnja) i Belgije (21. lipnja), zatim u Seattleu protiv Egipta (26. lipnja). Iranski bazni kamp tijekom turnira trebao bi se nalaziti u Tucsonu u Arizoni.

