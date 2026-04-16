Infantino: Iran će nastupati na Svjetskom prvenstvu u SAD-u

Do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku ostalo je još manje od dva mjeseca, a sudjelovanje Irana koji se među prvima plasirao na najveću nogometnu pozornicu dovedeno je u pitanje zbog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi CNBC.

Prošlog mjeseca, iranski ministar sporta izjavio je da Iran ne može sudjelovati na prvenstvu, što je dodatno 'zakuhalo' cijelu situaciju.

- S obzirom na to da je ovaj korumpirani režim ubio našeg vođu, ni pod kojim okolnostima ne možemo sudjelovati na Svjetskom prvenstvu - izjavio je tada.

Iranski dužnosnici su čak zahtijevali da se utakmice njihove reprezentacije igraju u Meksiku umjesto u SAD-u. U sve se uključio i Donald Trump, američki predsjednik koji je kazao kako je iranska nogometna reprezentacija 'dobrodošla' i dodao:

- Stvarno ne vjerujem da je prikladno da budu tamo, zbog vlastitog života i sigurnosti.

Međutim, predsjednik Fife Gianni Infantino iz Washingtona je poslao jasnu poruku. 'Iranska reprezentacija sigurno dolazi', poručio je.

- Nadamo se da će do tada, naravno, situacija biti mirna, što bi definitivno pomoglo. Ali Iran mora doći, naravno. Oni predstavljaju svoj narod. Kvalificirali su se. Igrači žele igrati.

Infantino je otkrio i da je nedavno osobno posjetio iransku reprezentaciju u trening-kampu u turskoj Antalyji kako bi se uvjerio u raspoloženje unutar momčadi.

- Otišao sam ih vidjeti prije dva tjedna. I oni stvarno žele igrati. I trebali bi igrati - sport bi trebao biti izvan politike. Sada, u redu - ne živimo na Mjesecu, živimo na planetu Zemlji, ali ako nema nikoga drugog tko vjeruje u izgradnju mostova i njihovo održavanje netaknutima i zajedno, pa mi to radimo - izjavio je čelni čovjek Fife.

Iranska reprezentacija trebala bi do 10. lipnja stići u trening kamp koji se nalazi u Tucsonu, a prvu utakmicu grupne faze trebaju igrati 15. lipnja protiv Novog Zelanda u Americi. U slučaju prolaska skupine, i utakmice nokaut faze vjerojatno bi se igrale u Sjedinjenim Državama.