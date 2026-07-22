Infantino napušta Fifu?! Trump ga želi na drugoj važnoj poziciji

Gianni Infantino (56) rekao mi je da nije mislio da Svjetsko prvenstvo može proći bez ikakvih problema, nije bilo kriminala, čak ni prosvjeda, ispalio je američki predsjednik Donald Trump (80) dva dana nakon finala Mundijala koje je po mnogočemu bilo drugačije od bilo kojih dosad i na kojem je predao trofej Španjolskoj, baš u društvu Infantina.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump o SP-u

Pokretanje videa... VIDEO Trump: ‘Bilo je to najuspješnije SP ikada. Svaka utakmica bila je poput Super Bowla. Jedva čekam da ih ponovno ugostimo’ | Video: 24sata/Reuters

A njihova bliska suradnja, tijekom koje je Švicarac Amerikancu lani dodijelio prvu Fifinu nagradu za mir, sad dobiva nove obrise. Naime, Trump želi da upravo Infantino postane novi glavni tajnik Ujedinjenih naroda, piše New York Post.

- Trump vjeruje da Infantina poštuju ljudi diljem svijeta, ima posebnu moć spajati ljude - rekao je izvor blizak predsjedniku Trumpu.

Pitanje je što o svemu misli Infantino, koji je ranije najavio kako bi u ožujku 2027. trebao krenuti po novi mandat na čelu svjetske nogometne organizacije, a snažan vjetar u leđa daje mu zarada na Mundijalu od čak 15 milijardi dolara koja je bitno premašila očekivanu zaradu od devet do 11 milijardi.

Aktualni mandat lidera UN-a Antonija Guterresa (77 istječe krajem godine. Da bi ga doista naslijedio, Infantino treba podršku Vijeća sigurnosti od 15 zemalja članica, gdje njih pet ima pravo veta, a nakon toga bi ga trebala potvrditi i Generalna skupština.

Foto: Lee Smith

- Postoji određena sličnost. U UN-u se morate baviti sa 193 države članice, u Fifi postoji njih više od 200 i Giannijev sjajan uspjeh pokazuje da zna kako upravljati - rekao je Paolo Zampolli, talijansko-američki poslovni čovjek i Trumpov posebni izaslanik za globalna partnerstva.

Postane li doista Infantino glavni tajnik, morat će se suočiti s bitnim smanjenjem plaće. Naime, u Fifi dobiva oko 5,3 milijuna eura godišnje, dok bi u UN-u zarađivao skromnih 367.000 eura.

Dok ga u Americi, ali i drugim dijelovima svijeta snažno podržavaju, Infantino se u Europi suočava s velikim kritikama zbog amerikanizacije nogometa, ali i poništavanju suspenzije za crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu nakon intervencije upravo Trumpa.

POGLEDAJTE VIDEO: