Influencer koji obilazi najveće svjetske derbije dolazi u Split. Pišu mu: 'Ureknut ćeš Hajduk'

Tri su dana ostala do najvećeg derbija hrvatskog sporta između Hajduka i Dinama na rasprodanom Poljudu (subota, 16 sati) koji bi mogao usmjeriti nikad tješnju utrku za prvaka između Splićana, Zagrepčana i Riječana. Na tribinama će, među više od 30.000 gledatelja, biti i jedan popularni youtuber.

Finn Paolo Agostinelli, poznatiji kao Fiago, inače okorjeli navijač HSV-a, obilazi svijet u potrazi za navijačkim pričama. Na YouTubeu ga prati 663.000 ljudi, ove je godine posjetio utakmicu Konferencijske lige između Legije i Chelseaja u Varšavi zbog poljskih ultrasa, kao i najluđi europski derbi, kako ga je nazvao, između Fenerbahčea i Galatasraya. Prije godinu i pol proglasili su ga trećim najboljim nogometnim influencerom iza Fabrizija Romana i Marka Goldbridgea.

Najavio je na platformi X da će u subotu biti u Splitu i pitao navijače Hajduka hoće li mu se tko pridružiti. U komentarima su mu neki pisali da nije idealno vrijeme za dolazak zbog napete atmosfere, drugi su mu pozavidjeli zbog sjajnog dekora koji će iskusiti, a neki ga zamolili da ne urekne bijele.

Njegovi pratitelji primijetili su kako domaćini uglavnom gube na utakmicama na koje on dolazi, no to ipak nije utemeljeno na činjenicama. Bio je i na dvoboju Borussije Dortmund i Barcelone, gdje je momčad Nike Kovača slavila 3-1 i sa stilom napustila Ligu prvaka. U repertoaru nogometnih putovanja ovaj youtuber ima i okršaj Kazier Chiefsa i Orlando Piratesa u Južnoafričkoj Republici, kao i derbi Kolkate između East Bengala i Mohun Bagana, a sad dolazi vidjeti kako to rade Hrvati u utakmici koja bi mogla odlučiti prvaka.