Insajder: Milan želi zadržati Luku Modrića još jednu sezonu

Luka Modrić (40) oduševljava igrama u Milanu ove sezone. Hrvat dominira veznim redom i u poznim igračkim godinama, a talijanski insajder Nicolo Schira objavio je kako Milan želi zadržati Modrića i iduće sezone.

Hrvatskom veznjaku istječe ugovor s "crveno-crnima" na kraju sezone, ali postoji opcija produljenja na kraju sezone. Ovog ljeta ga čeka nastup na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom, a ako se Modrić odluči za nastavak karijere, Milan će aktivirati jednogodišnje produljenje.

Kapetan "vatrenih" ove je sezone odigrao 31 utakmicu za Milan u svim natjecanjima i zabio dva gola, uz tri asistencije.