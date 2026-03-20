Kapetan "vatrenih" ove je sezone odigrao 31 utakmicu za Milan u svim natjecanjima i zabio dva gola, uz tri asistencije
HOĆE LI OSTATI?
Insajder: Milan želi zadržati Luku Modrića još jednu sezonu
Luka Modrić (40) oduševljava igrama u Milanu ove sezone. Hrvat dominira veznim redom i u poznim igračkim godinama, a talijanski insajder Nicolo Schira objavio je kako Milan želi zadržati Modrića i iduće sezone.
Hrvatskom veznjaku istječe ugovor s "crveno-crnima" na kraju sezone, ali postoji opcija produljenja na kraju sezone. Ovog ljeta ga čeka nastup na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom, a ako se Modrić odluči za nastavak karijere, Milan će aktivirati jednogodišnje produljenje.
Kapetan "vatrenih" ove je sezone odigrao 31 utakmicu za Milan u svim natjecanjima i zabio dva gola, uz tri asistencije.
