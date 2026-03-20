HOĆE LI OSTATI?

Insajder: Milan želi zadržati Luku Modrića još jednu sezonu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Roberto Ramaccia/IPA Sport / ipa-agency.net

Kapetan "vatrenih" ove je sezone odigrao 31 utakmicu za Milan u svim natjecanjima i zabio dva gola, uz tri asistencije

Luka Modrić (40) oduševljava igrama u Milanu ove sezone. Hrvat dominira veznim redom i u poznim igračkim godinama, a talijanski insajder Nicolo Schira objavio je kako Milan želi zadržati Modrića i iduće sezone. 

Hrvatskom veznjaku istječe ugovor s "crveno-crnima" na kraju sezone, ali postoji opcija produljenja na kraju sezone. Ovog ljeta ga čeka nastup na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom, a ako se Modrić odluči za nastavak karijere, Milan će aktivirati jednogodišnje produljenje. 

