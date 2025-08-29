Insajder objavio: Rijeka krenula po mladog krilnog napadača!

Kako navodi belgijski nogometni insajder Sacha Tavoileri, Rijeka je "zagrizla" za škotskog krilnog napadača Adedirea Mebudea (21). Mebude je član belgijskog Westrloa, za koji su donedavno nastupali hrvatski igrači Matija Frigan i Luka Vušković, ali je prošlu sezonu proveo na posudbi u HSV-u.

Tavolieri javlja kako je klub s Rujevice već poslao prvu ponudu za mladog Škota, ali su Belgijanci odbili. Ipak, Rijeka nije odustala od njega te bi uskoro mogla poslati i novu ponudu kako bi što prije završila posao. Također, insajder javlja da ga želi još jedan klub iz Hrvatske kao i danski Midtjylland gdje igra Martin Erlić.

Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Mebude je prošao škole Rangersa i Manchester Cityja, a u Westerlo je stigao 2023. godine za skoro dva milijuna eura. U Belgiji se nije nametnuo pa je prije dvije sezone bio na posudbi u Bristol Cityju, a prošle sezone u HSV-u. Ni u drugoj njemačkoj ligi nije se najbolje snašao te je odigrao samo četiri utakmice bez zabijenog gola. Najbolju sezonu odigrao je za U-18 momčad Manchester Cityja gdje je u 30 nastupa zabio 12 golova i upisao 14 asistencija. Također, igrao je za "građane" u Ligi prvaka mladih kada ih je pobijedio Hajduk 2-1. Prema Transfermarktu vrijedi milijun eura.