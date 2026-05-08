HRVATSKI DIJAMANT

Insajder: Vuškovićev agent je u akciji, pregovara s velikanom!

Piše Jakov Drobnjak,
Luka Vušković na meti velikana! Tottenham ga želi zadržati, ponudit će mu plaću kakvu imaju prvotimci, ali je pitanje hoće li to biti dosta. Div iz Katalonije već je počeo zivkati njegovog agenta

Kako se bliži kraj sezone i ljetni prijelazni rok, sve je više informacija oko Luke Vuškovića i njegove budućnosti. Mladi hrvatski stoper jedan je od najboljih na svojoj poziciji u Bundesligi, zaludio je navijače HSV-a, ali praktički i cijeli svijet. Tottenham u ruci drži velikog dijamanta, ali je pitanje hoće li uopće zaigrati za klub iz Londona u službenoj utakmici. 

Kako navodi poznati novinar njemačkog Sky Sporta i insajder Florian Plettenberg, Vuškovićev agent Pini Zahavi, započeo je razgovore s Barcelonom oko potencijalnog transfera. Dugo je već u eteru priča da katalonski div treba novog stopera, a igrač ovakvog kalibra bio bi pun pogodak za Barcelonu. Naravno, Barca će morati odvojiti veliku svotu za bivšeg hajdukovca, a ni Tottenham ga ne želi tek tako dati.

Podsjetimo, Tottenham želi učiniti sve za zadrži Vuškovića u Londonu. Čeka ga veliko povećanje plaće i to u rangu prvotimaca te vjerojatno mjesto u prvih 11. Vjerojatno će netko od stopera Spursa napustiti klub na ljeto i to otvara mjesto Vuškoviću. Čak i iako nitko ne ode, teško je za vjerovati da će ga nakon ovakve sezone zakucati na klupu ili slati na novu posudbu.

Kako god bilo, važno je da Vušković ostane zdrav do kraja sezone, dodatno izbrusi formu, a onda povede obranu Hrvatske, zajedno s Gvardiolom, prema novim uspjesima na Svjetskom prvenstvu. Ako i tamo eksplodira, u redu će stajati većina svjetske nogometne elite, a mladom hrvatskom stoperu samo je nebo granica.

