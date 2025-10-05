Obavijesti

IVAN KATANUŠIĆ

Inspirativna priča Imoćanina: Od rođenja je bez noge, ali nije odustao: Sad je na krovu svijeta

Foto: Profimedia, Reuters/PIXSELL

Bile su komplikacije pri porodu i liječnici su, da bi mi spasili život, zbog nastale tromboze morali ukloniti potkoljenicu, govorio je Katanušić o hendikepu unatoč kojem je pokazao veliku snagu volje

Visoko uzdignuta desnica, znak da je izbačaj bio jako, jako dobar. Ma čak i ne jako dobar nego... Najbolji! Disk je u petoj seriji odletio do 55,12 metara, a Ivan Katanušić (34) prvi put u karijeri postao svjetski prvak.

PARAATLETSKO PRVENSTVO Razmišljao je o mirovini, a Ivan Katanušić sad je novi svjetski prvak! Slavio u bacanju kugle
Imotski paraatletičar na Svjetskom prvenstvu u New Delhiju pomeo je konkurenciju u bacanju diska (F64, sportaši s oštećenjima donjih ekstremiteta). Otkako je u prvom hicu bacio 54 metra i poslao poruku konkurenciju, nije prepuštao vodeću poziciju. Štoviše, u završnici je još podebljao vodstvo ispred Amerikanca Rohna, koji je zaostao gotovo pet metara (50,92). Trećeplasirani Indijac Kumar ostao je gotovo 10 metara iza (46,23). Apsolutna dominacija!

World Para Athletics Championships 2025, New Delhi, Delhi, India (Ind - 03 Oct 2025
Foto: Profimedia

- Prvi put sam nastupao s ljudima koji nemaju nogu kao i ja, odnosno nose protetičko pomagalo - rekao je Katanušić nakon četvrte medalje sa svjetskih prvenstava, prve zlatne za Hrvatsku nakon Branimira Budetića u koplju 2015.

Prošle godine u Kobeu Katanušić je bio srebrni, prije osam godina u Londonu te šest u Dubaiju osvajao je broncu. Uz šest europskih medalja (uz disk bio je europski prvak i u kugli), na Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2021. osvojio je srebrnu medalju. 

- To mi je ipak najdraža medalja, draža i od ovog zlata.

Lani u Parizu nije bio blizu medalji, završio je peti, a skoro i s atletskom karijerom. Onda je u ožujku ove godine bacio osobni i državi rekord (62,61).

-  Razmišljao sam o prestanku. Međutim, kad sam se vratio nakon više od mjesec dana, shvatio sam da je atletika uz obitelj moja ljubav - kaže Imoćanin, koji se u Zagreb doselio nakon srednje škole te završio Fakultet prometnih znanosti. 

World Para Athletics Championships New Delhi 2025
Foto: Bhawika Chhabra

Premda se rodio s hendikepom, od najmanjih dana zarazio se sportom.

- Nemam desnu potkoljenicu. Bile su komplikacije pri porodu i liječnici su, da bi mi spasili život, zbog nastale tromboze morali ukloniti potkoljenicu - govorio je o svom hendikepu.

Trenirao je nogomet, košarku, boks, ravnopravno s ljudima bez invaliditeta, pa sjedeću odbojku, ali je sportsku ljubav pronašao u atletici.

- Moj životni poziv su oduvijek bili sportovi snage. Onda sam slučajno vidio vijest da izlazi film o Darku Kralju koji se zove "Kralj - The King". Nakon što sam pogledao film rekao sam da je to to. Sutradan sam otišao na trening i na prvi pogled zavolio bacanje. Kad su me treneri vidjeli, rekli su da sam fizički građen za bacača, a i bavljenje trčanjem ili skokovima iziskuje dvije-tri vrhunske sportske proteze što je kod nas nemoguće financirati.

Zagreb: Ivan Katanušić, paraolimpijac i bacač diska
Zagreb: Ivan Katanušić, paraolimpijac i bacač diska | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Danas ga trenira Roland Varga, a pomogao mu je u karijeri i legendarni Ivan Ivančić.

- Varga me gleda kao osobu bez invaliditeta, ne sažalijeva me, a takav način rada ja i želim. A u vrijeme kad nisam imao nikakve programe i potpore Trendžo je bio taj koji mi je osigurao i vitamine i besplatnu stručnu pomoć.

