TRANSFER NA POMOLU?

Inter krenuo po Ivana Perišića! Nizozemcima sletjela ponuda

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Claudio Benedetto / ipa-agency.net

Čini se da je jedina prepreka trenutačno nizozemski klub, s kojim je Perišić prošlog ljeta produžio ugovor, što komplicira pregovore. Podsjetimo, Perišić je stigao u PSV u rujnu 2024.

Talijanski nogometni velikan Inter iz Milana ozbiljno radi na povratku hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića (36), potvrdio je u četvrtak poslijepodne najpouzdaniji svjetski novinar za transfere, Fabrizio Romano. Prema njegovim informacijama, Inter je poslao prvu službenu ponudu nizozemskom PSV-u, a sam igrač izrazio je veliku želju za povratkom u klub u kojem je već ostavio dubok trag.

Čini se da je jedina prepreka trenutačno nizozemski klub, s kojim je Perišić prošlog ljeta produžio ugovor, što komplicira pregovore. Podsjetimo, Perišić je stigao u PSV u rujnu 2024. godine nakon što je napustio Hajduk. Za nizozemski klub odigrao je 63 utakmice i zabio 21 gol uz isto toliko asistencija.

Zabijao je golove Juventusu, Arsenalu i drugima u Ligi prvaka te time dokazao kako još uvijek pripada velikoj nogometnoj pozornici. U Interu je ostavio ogroman trag, bio je igrač Intera sedam godina, uključujući i sezonu koju je proveo na posudbi u Bayernu. U 254 utakmice zabio je 55 golova uz 50 asistencija.

