Inter objavio koliko je Dinamu platio za dolazak Petra Sučića

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Inter objavio koliko je Dinamu platio za dolazak Petra Sučića
Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Svakih 20 nastupa Sučića za Inter osigurat će "modrima" 500.000 eura, a ostali bonusi ostvarivi su u slučaju osvajanja Serie A ili nastupom u četvrtfinalu Lige prvaka

Petar Sučić (21) ovog je ljeta prešao iz Dinama u Inter, a talijanski klub sada je objavio točnu cifru transfera. Klub je objavio službeno izvješće o prijelaznom roku, a potrošnja je narasla na 82,8 milijuna eura. 

Najskuplji Interov ulazni transfer bio je onaj Luisa Enriquea kojeg su platili 24,5 milijuna eura iz Marseillea, a drugi po redu je upravo Sučić. 

Njega je talijanski viceprvak Dinamu platio 15,5 milijuna eura, čime ga je učinio sedmim najvećim izlaznom transferom u povijesti zagrebačkog kluba. To su naravno i bonusi, a Dinamo je isposlovao da se utakmice na kojima Sučić odigra manje od 45 minuta bilježe kao pola nastupa. 

Serie A - Inter Milan v Sassuolo
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Svakih 20 nastupa Sučića za Inter osigurat će "modrima" 500.000 eura, a ostali bonusi ostvarivi su u slučaju osvajanja Serie A ili nastupom u četvrtfinalu Lige prvaka. Dinamo je zadržao više 90 posto iznosa od transfera, dok je posrednicima pripalo 8,5 posto provizije. 

Sučić je ove sezone odigrao sedam utakmica i dvaput asistirao za gol. 

